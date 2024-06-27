يشغل أذهان طلبة الصف الثالث الثانوي معرفة المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، لمعرفة أهم الأسئلة والمراجعات في مادة الفيزياء، وذلك استعدادًا لأداء امتحان الفيزياء في يوم السبت القادم، وفقا للمواعيد المعلنة.

المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مراجعات الثانوية العامة 2024 لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية، ومواصفات الامتحان.

مراجعة الفيزياء للثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة الكثير من النماذج الاسترشادية وتدريبة، للقيام بمراجعة واستذكار جميع الدروس في كافة المواد الدراسية.

أهم الأسئلة في مادة الفيزياء للثانوية العامة

كما أتاحت وزارة التعليم في مصر، تلخيص أبواب مادة الفيزياء وأهم الأسئلة بكل باب، ويمكن لكافة الطلاب الحصول على تلخيص في مادة الفيزياء وأهم الأسئلة عليها عبر الضغط هنا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبة العلمية، التعرف على جميع مواصفات امتحان الفيزياء في الثانوية العامة المنعقد من ضمن امتحانات العام الدراسي الحالي 2024، مــن هنا.

المراجعة النهائية لمادة الفيزياء

وتقدم الدستورعلى القناة الخاصة بها مراجعة نهائية لمادة الفيزياء على اليوتيوب بالشرح المبسط، وتلخيص كامل للمنهج من هنا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه قد تم تجميع جميع المفاهيم وأساسيات مادة الفيزياء بمجلد خاص بالمادة، ويمكن لكافة الطلاب الحصول عليه عبر الدخول على هذا الرابط: من هنا.

مراجعة الفيزياء للثانوية العامة

يأتي المجموع النهائي في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 نحو مجموع 60 درجة، وسيتم تقسيم الدرجات على عدد 46 سؤال، حيث سيحتوي امتحان الفيزياء للثانوية العامة في 2024 على عدد 44 سؤال موضوعي “اختيار من متعدد” وعدد 2 سؤال مقالي.

ويقدر السؤال الواحد من الأسئلة لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 المقالية ويكون بـدرجتين، ويكون مجموع درجات أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 المقالية يكون بـ4 درجة.

ويقدر مجموع درجات أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة لعام 2024 الموضوعية “اختيار من متعدد” بـ56 درجة من أصل مجموع 60 درجة، وسيتم تقسيم الــ 56 درجة بالتساوي على عدد 44 سؤال موضوعي.