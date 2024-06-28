الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الغربية تحتفل بذكرى القدّيسَين بطرس وبولس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الغربية في مصر بذكرى القدّيسَين بطرس وبولس، الرسولَين، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:إنه وًلِدَ بطرس في بيت صيدا على شاطئ طبريا في الجليل وكان اسمه بالآرامية شمعون بن يونا. أصبح مع أخيه اندراوس صياد سمك على البحيرة.

 تزوج وسكن في كفرناحوم ولا نعلم اذا ما كان قد رزق اولاداً. يخبر التقليد عن ابنة له اسمها بطرونيلا. اصبح بطرس واندراوس تلميذي يوحنا المعمدان ثم تبعا يسوع. كان بطرس ذا طبع حاد ومستقيم. أحبَ يسوع وتبعه عن نية مستقيمة. سلّمه الرب مقاليد الكنيسة في قيصرية فيليبوس وثبته في الرئاسة بعد القيامة. مارس بطرس سلطته بعد صعود الربّ الى السماء. أنكَرَ الرب لكنه ندم وبكى. بشر أولاً في اوراشليم ثم إنتقل الى انطاكية ومنها الى قورنثية وروما. وقد أخبرنا البابا اقليمس حوالي السنة 100 أن بطرس تعذّّب كثيراً في روما. كتب الرسالتين المحفوظتين باسمه. 

وحفظ لنا مرقس الانجيلي طريقته التبشيرية. يخبر التقليد انه صُلِبَ على تلة الفاتيكان ورأسه الى أسفل في يونيو سنة 67 في عهد نيرون. دفن في مقبرة الفاتيكان حيث اليوم كنيسة مار بطرس والمقر البابوي.

بينما وُلِدَ بولس الرسول في طرسوس كيليكيا حوالي السنة 7 مسيحية. وكانت طرسوس مشهورة بثقافتها وازدهارها. دُعيَ "شاول" وقد قال عن نفسه : "انا الذي اختُتِنَ في اليوم الثامن، من آل اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني، فريسي، مضطهد للكنيسة... الا ان ما كان لي ربحاً عددته من أجل المسيح خسراناً" . 

تلقى ثقافة يونانية ويهودية ودرس اللاهوت اليهودي في اوراشليم على يد معلم واسع التفكير يدعى "جملائيل". نجده مضطهداُ المسيحيين في اوراشليم ومحرضاً على قتل اسطفانوس، كان بولس يظن أن المسيح قد مات وانه مثل الانبياء الكذبة. لكنه ارتد عندما شاهد يسوع على طريق دمشق. تغيرت حياته: مَن كان يظنَه ميتاً هو حي وهو المسيح المنتظر. تعمد وتتلمذ على يد بطرس والرسل ثم أخذ يطوف العالم مبشراً. له رحلات أربع على شواطئ البحر المتوسط ويقال انه بلغ اسبانيا. ألقيَ القبض عليه نحو السنة 60 في اوراشليم ورفع دعواه الى روما فأخِذَ إليها حيث سجِنَ وحُكِم عليه بالبراءة.

 بَشَرَ في روما الى أن قُبِضَ عليه في أيام نيرون بعد السنة 64. وتمت شهادته بقطع راسه في السنة 67 في المكان المشيد على اسمه كنيسة في روما، خارج الأسوار. إن رسائل بولس كانت ولا تزال منهل التعليم المسيحي ومصدر التعمّق بمعرفة المسيح. للرب الذي اختار بطرس هامة الرسل وبولس رسول الامم المجد والتسابيح.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة تنظم لقاءا لمنسقي اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي بنديكتوس من جريتشيو الفرنسيسكاني

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحيي ذكرى عيد الطوباويّ يعقوب الحدَّاد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار داود التسالونيكي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباويّة تيريزا دي مونتينياك

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء السادس من زمن العنصرة

حدث في مثل هذا اليوم.. إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري المصري

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل