الكنيسة الغربية تحتفل بذكرى القدّيسَين بطرس وبولس

تحتفل الكنيسة الغربية في مصر بذكرى القدّيسَين بطرس وبولس، الرسولَين، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:إنه وًلِدَ بطرس في بيت صيدا على شاطئ طبريا في الجليل وكان اسمه بالآرامية شمعون بن يونا. أصبح مع أخيه اندراوس صياد سمك على البحيرة.

تزوج وسكن في كفرناحوم ولا نعلم اذا ما كان قد رزق اولاداً. يخبر التقليد عن ابنة له اسمها بطرونيلا. اصبح بطرس واندراوس تلميذي يوحنا المعمدان ثم تبعا يسوع. كان بطرس ذا طبع حاد ومستقيم. أحبَ يسوع وتبعه عن نية مستقيمة. سلّمه الرب مقاليد الكنيسة في قيصرية فيليبوس وثبته في الرئاسة بعد القيامة. مارس بطرس سلطته بعد صعود الربّ الى السماء. أنكَرَ الرب لكنه ندم وبكى. بشر أولاً في اوراشليم ثم إنتقل الى انطاكية ومنها الى قورنثية وروما. وقد أخبرنا البابا اقليمس حوالي السنة 100 أن بطرس تعذّّب كثيراً في روما. كتب الرسالتين المحفوظتين باسمه.

وحفظ لنا مرقس الانجيلي طريقته التبشيرية. يخبر التقليد انه صُلِبَ على تلة الفاتيكان ورأسه الى أسفل في يونيو سنة 67 في عهد نيرون. دفن في مقبرة الفاتيكان حيث اليوم كنيسة مار بطرس والمقر البابوي.

بينما وُلِدَ بولس الرسول في طرسوس كيليكيا حوالي السنة 7 مسيحية. وكانت طرسوس مشهورة بثقافتها وازدهارها. دُعيَ "شاول" وقد قال عن نفسه : "انا الذي اختُتِنَ في اليوم الثامن، من آل اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني، فريسي، مضطهد للكنيسة... الا ان ما كان لي ربحاً عددته من أجل المسيح خسراناً" .

تلقى ثقافة يونانية ويهودية ودرس اللاهوت اليهودي في اوراشليم على يد معلم واسع التفكير يدعى "جملائيل". نجده مضطهداُ المسيحيين في اوراشليم ومحرضاً على قتل اسطفانوس، كان بولس يظن أن المسيح قد مات وانه مثل الانبياء الكذبة. لكنه ارتد عندما شاهد يسوع على طريق دمشق. تغيرت حياته: مَن كان يظنَه ميتاً هو حي وهو المسيح المنتظر. تعمد وتتلمذ على يد بطرس والرسل ثم أخذ يطوف العالم مبشراً. له رحلات أربع على شواطئ البحر المتوسط ويقال انه بلغ اسبانيا. ألقيَ القبض عليه نحو السنة 60 في اوراشليم ورفع دعواه الى روما فأخِذَ إليها حيث سجِنَ وحُكِم عليه بالبراءة.

بَشَرَ في روما الى أن قُبِضَ عليه في أيام نيرون بعد السنة 64. وتمت شهادته بقطع راسه في السنة 67 في المكان المشيد على اسمه كنيسة في روما، خارج الأسوار. إن رسائل بولس كانت ولا تزال منهل التعليم المسيحي ومصدر التعمّق بمعرفة المسيح. للرب الذي اختار بطرس هامة الرسل وبولس رسول الامم المجد والتسابيح.