الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس إيريناوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى تذكار القدّيس إيريناوس، الأسقف الشهيد الذيولد في نحو عام 130. تلقى تربيته وتعليمه في مدينة ازمير، حيث تتلمذ على يد القديس بوليكاربُس اسقف المدينة. عام 177 كان كاهناً في مدينة ليون في فرنسا، ثم اسقفاً عليها. كتب كتباً كثيرة للدفاع عن الايمان وليقاوم بعض جماعات "الغنوزس"، إحدى الفلسفات الشائعة في ذلك العصر والمشككة في حقائق الدين المسيحي. توِّجت حياته بالاستشهاد في نحو عام 200.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الألم أيضًا، شأنه شأنَ العملِ، هو جزءٌ من حياةِ الإنسان. من جهةٍ هو يتأتّى من محدوديّتنا، ومن جهةٍ أخرى من مجموعةِ الخطايا التي تكدَّسَتْ خلالَ التاريخ وما زالت تتكدَّسُ في الوقت الحاضر دون توقُّف.

علينا بالطبع أن نعمل كل ما نستطيع كي نخفِّف من وطأةِ الألم: أن نمنعَ، على قدر ما نستطيع، آلامَ الأبرياءِ؛ أن نهدئ الأوجاع؛ أن نساعدَ الناسَ في اجتياز الآلام النفسية. هذه كلها واجباتٌ يُمليانها علينا العدلُ والمحبةُ كمَطلبانِ أساسيانِ من متطلّباتِ الحياة المسيحية وكل حياة تحملُ حقاً صفةَ الإنسانية. لقد تمكّنا من تحقيقِ تطورٍ كبير في صراعِنا ضدَّ الألمِ الجسديّ؛ بينما ازدادت في السنوات الأخيرة آلامُ الأبرياء والآلامُ النفسية.

نعم، علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لتجاوزِ الألم، لكنه ليس في مقدورنا أن نزيله نهائيًا من على وجهِ الأرض – وهذا ببساطة لأننا لا نستطيعُ أن نلقيَ عنّا محدوديَّتنا ولأنه لا أحدَ منّا قادرٌ على إزالةِ قوّةِ الشرِّ والخطيئة التي كما نرى لا تزالُ مصدرًا للألم. وحدهُ الله قادرٌ على فعلِ هذا: وحده الإلهُ الذي دخلَ التاريخَ شخصيًّا وتأنَّس وتألم فيه.

 نحن نعرف أن هذا الإله موجودٌ ولهذا فإن القوَّةَ التي "ترفع خطيئةَ العالم" حاضرةٌ في العالم. بفضلِ الإيمان بوجودِ هذه القوّةِ، قد برزَ في التاريخِ الرجاءُ بشفاءِ هذا العالم. لكنهُ رجاءٌ وليس اتمامٌ بعدُ؛ رجاءٌ يمنحُنا الشجاعةَ لنكونَ مع الخيرِ حتى عندما يبدو وكأنه ليس مِن رجاء، ونحنُ نعي أن حضورَ قوةِ الخطيئةِ يبقى ظاهراً في أحداثِ التاريخِ حتى في المستقبلِ حضورًا رهيبًا.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة تنظم لقاءا لمنسقي اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي بنديكتوس من جريتشيو الفرنسيسكاني

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحيي ذكرى عيد الطوباويّ يعقوب الحدَّاد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار داود التسالونيكي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباويّة تيريزا دي مونتينياك

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء السادس من زمن العنصرة

حدث في مثل هذا اليوم.. إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل