محمد الباز: الحكومة لا تمتلك ثروة.. ولا بُد من حلول إبداعية لأزمة الكهرباء

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحكومة لا تمتلك ثروة، متابعًا: "الأموال بتاعة الشعب تأتي من موارد الدولة".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "إحنا عندنا موارد تأثرت للأسف بشكل كبير جدًا، جزء من موازنة الدولة يأتي من الضرائب والفلوس الداخلية، والجزء الأهم يأتي من الخارج من التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، والسياحة والاستثمار".

وتابع: "الحكومة تأخذ تلك الأموال وتعمل بها خدمات للمواطنين في التعليم والصحة وغيره، الحكومة هي الجهة التي تدير موارد هذا الشعب لكنها لا تملك تلك الأموال، هناك ناس تعتقد أن وزارة الكهرباء تحصل الفلوس وتأخذها في جيبها، هذا غير صحيح هي تنتج سلعة وهي الكهرباء".

وأشار إلى أن الحكومة لم تتصرف بالرشد الكافي في حل أزمة الكهرباء، متابعًا: "لم تكن بالقدرات الكافية، لكن لو عرفت تفاصيل المشكلة هتقول فعلًا الحكومة هتعمل إيه"، مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت إلى حل قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة ثم ساعتين من أجل تجنب حدوث كارثة.

ولفت إلى أن مشكلة الكهرباء استثنائية لذلك لا بد أن يكون الحل إبداعيًا، مضيفًا: "نحن أمام مشكلة تحتاج إلى حلول إبداعية، عن طريق هيكلة الموارد والإنفاق".

وأوضح أن الحكومة تحمل أكبر قدر من النوايا الحسنة لحل مشكلة الكهرباء لكن بالنوايا الحسنة وحدها يعيش الإنسان أو حل مشكلة كبيرة مثل هذه، لافتًا إلى أن الناس لديهم كامل الحق في التعبير عن معاناتهم.