أيمن زهدي: 20 مليون مشرد من دول أفريقيا

قال الدكتور أيمن زهدي خبير دراسات الهجرة والسكان، إن هناك نحو 20 مليون مشرد بين نازح ولاجئ من دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا؛ أي نحو ١/٦ إجمالي المشردين والنازحين على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال الصومال بها نحو 3.9 ملايين نازح، ونحو مليون لاجئ منها للخارج بالعديد من دول العالم؛ أي نحو 5 ملايين مشرد من دولة واحدة.



وأوضح زهدي، خلال كلمته الجلسة الثانية لمؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عدد المشردين في السودان يزداد يوميًا، ويصل الآن إلى نحو 9:7 ملايين نازح داخل السودان وأكثر من مليوني طالب لجوء في دول الجوار.

الحروب والنزاعات الداخلية

وأكد الدكتور أيمن زهري خبير دراسات الهجرة والسكان، أن الحروب والنزاعات الداخلية تعد السبب الرئيسي للنزوح واللجوء، ونواجه استمرارية في هذه الظاهر التي تسمى "التشريد طويل الأجل" بسبب استمرار هذه النزاعات لأكثر من عشر سنوات، مضيفًا أنه نحو 75%من اللاجئين يلجأون لدول الجوار التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد ودمجها في المجتمع، لذا وضعية اللاجئين على مستوى العالم مزرية.

وأشار "زهدي" إلى أن التغيرات المناخية تعدد سببًا أساسيًا كذلك في النزوح واللجوء لأن أفريقيا من أكثر القارات المتأثرة بها، موضحًا أنه من ضمن مفاتيح الحل الرئيسية للنزوح في القرن الأفريقي أن يكون الحل أفريقيًا من خلال المؤسسات الأفريقية وخاصة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.

دراسات الهجرة والسكان

وأوضح الدكتور أيمن زهري خبير دراسات الهجرة والسكان، أن هناك آليات لحل هذه الظاهرة على المستوى الأفريقي، مثل: اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين واتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2009.