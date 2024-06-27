رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة قال خلالها: "أُرجو واعمل مع الخليقة": هذا هو موضوع يوم الصلاة من أجل العناية بالخليقة، في الأول من سبتمبر المقبل".

وتابع:" ننطلق من سؤال بسيط، ولكن قد لا يكون له إجابة واضحة: عندما نكون مؤمنين حقًا، كيف يكون لدينا إيمان؟ لا يكون ذلك لأننا "نؤمن" بشيء متعالٍ لا يمكن لعقلنا أن يفهمه، بالسر البعيد المنال لإله بعيد، غير مرئي ولا يمكن تسميته. "

وقال إن حياة المسيحي هي حياة إيمان، فاعلة في المحبة،ولإيمان هو عطية، مؤكدا أنه على المرء أن يحلم، بعيون مفتوحة، تحركها رؤى المحبة والأخوة والصداقة والعدالة للجميع.

وتسائل البابا فرنسيس:"لماذا كل هذا الشر في العالم؟ لماذا كل هذا الظلم، كل هذه الحروب بين الأشقاء التي تتسبب في موت الأطفال، وتدمِّر المدن، وتلوِّث البيئة الحيوية للإنسان، ولماذا تُنتهك الأرض وتُدمَّر؟ "

واختتم:" في الانتظار المفعم بالرجاء والمثاب من أجل مقاومة التدهور البشري للبيئة وإظهار أن النقد الاجتماعي هو أولًا شهادة على إمكانية التغيير، ويقوم هذا على الانتقال من غطرسة الذين يريدون أن يسيطروا على الآخرين وعلى الطبيعة - التي تحوّلت إلى شيء يمكن التلاعب به - إلى تواضع الذين يعتنون بالآخرين وبالخليقة،مؤكدًا أن الإنسان الذي يدعي أنه يحل محل الله يصبح أكبر خطر على نفسه، لأن خطيئة آدم قد دمرت العلاقات الأساسية التي يعيش منها الإنسان: العلاقة مع الله، ومع نفسه ومع البشر الآخرين، والعلاقة مع الكون. يجب إعادة إقامة جميع هذه العلاقات، بشكل تآزري، وحفظها، و"تصحيحها". ولا يمكن لأي منها أن تغيب. وإذا غابت واحدة، فشل كل شيء."