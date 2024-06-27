القاهرة الإخبارية: المبرر الذى يسوّقه الاحتلال لكل العمليات البرية هو الوصول للبنى التحتية للمقاومة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن المبرر الذي يسوقه جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل العمليات البرية التي شنها على قطاع غزة هو مبرر واحد حاضر دائمًا في كل الجرائم، وهو الوصول إلى البنى التحتية المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن حي الشجاعية مثله مثل حال كثير من الأحياء السكنية تعرض لتوغل بري، وقد ألحق الاحتلال الإسرائيلي دمارًا واسعًا في هذا الحي.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر معظم مباني حي الشجاعية السكنية، والمواطنون الذين عادوا إلى هناك حاولوا ترميم شيء ما من منازلهم للمكوث فيها بعد الدمار الواسع، لكن من الواضح أن الهدف الرئيسي من وراء هذه العملية هو دفع الناس مجددًا إلى النزوح نحو جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى في حيّ الشجاعية، سواء منازل المواطنين والبنى التحتية المدمرة أصلا في الحي وملاحقة الفلسطينيين وعدم توفير الأمن والاستقرار لهذا النازح في أي مكان يعود، مؤكدًا أن هذا هو المبرر الأوحد في كل العمليات البرية.

وأوضح، أن الاحتلال الذي يتحدث دومًا عن أنه قام بتدمير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية ثم بعد فترة وجيزة يعيد مرة أخرى الكرة بعمليات برية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، هذا هو ما يجري الآن في حي الشجاعية، فالاحتلال يقول إنها عملية عسكرية وأن تحولت إلى منطقة قتالٍ عنيف ويطالب النازحين هناك بالنزوح إلى منطقة جنوب القطاع، مشيرًا إلى أنه لا مبرر إسرائيلي حاضر سوى مزيد من التدمير وملاحقة الفلسطينيين وقتلهم أينما كانوا.