برلمانى: الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بتكليفات الرئيس السيسى

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها العديد من التحديات الصعبة والأساسية التي تستوجب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا خلال الفترة المقبلة، لارتباطها بشكل وثيق بـ الأحوال المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأشار "السادات"، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن ملف تخفيف أحمال الكهرباء هو الملف الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، لما يستلزمه من حفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، حيث إن هذا الملف مرتبط بشكل أساسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو السولار اللازم لتشغيل المحطات.

توطين الصناعة المحلية

ولفت إلى أن أجندة الحكومة ستشمل ملفات هامة أخرى تتطلب تحركات قوية وحاسمة كتوطين الصناعة المحلية في مصر كخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام الحكومة بشكل قوي بتكليفات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافي، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأعرب عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في استلهام روح الوطنية والعمل والعزيمة بالتزامن مع ذكرى ثورة الـ30 من يوليو، لتخطي تحديات المرحلة الراهنة معززة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.