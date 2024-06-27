القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى محيط "مقبرة الشجاعية"

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن معظم المناطق في قطاع غزة تتعرض لاعتداءات إسرائيلية، لكن الساعة الأخيرة سجل فيها التطور الأبرز المتعلق بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية جديدة في حي الشجاعية وقد طالب كل السكان المتواجدين في منطقة الأحياء الجديدة في الشجاعية ومنطقة التركمان ومنطقة التفاح بالنزوح عبر شارع صلاح الدين إلى ما يسميه الاحتلال جنوب وادي غزة، أي باتجاه المحافظة الوسطى وجنوب القطاع إلى دير البلح ومدينة خان يونس.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عملية برية تتعرض لها هذه الأحياء وقد بدأت تلك العملية بقصف بري وجوي عنيف تعرضت له أحياء حي الشجاعية، ما دفع عشرات الآلاف إلى النزوح مرة أخرى تحت وطأة القصف هربًا من نيران الاحتلال باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، مؤكدًا أن معظم النازحين خرجوا سيرًا على الأقدام وعلى بعض العربات التي تجرها الدواب نظرًا لعدم وجود وسائل نقل في ظل هذه الظروف.

وأوضح أن الدفاع المدني يقول إن هناك عددًا من الشهداء والجرحى عند المناطق الشرقية من الشجاعية في محيط مقبرة الشجاعية ولم تتمكن الإسعافات أو حتى طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالهم، مشيرًا إلى أن 5 شهداء على الأقل نقل نحو مشفاء الأهل المعمداني وعدد من الجرحى جراء إطلاق طائرات الكواد كابتر النار صوب النازحين كذلك لتعرضهم بقصف مدفعي نفذته الآليات التي بدأت بالفعل التوغل من منطقة الكوربة شرق حي الشجاعية.

وأكد، أن هذا هو التطور في الميدان الأبرز في الساعة الأخيرة، وقد سبق هذا التوغل سلسلة من الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على عدة منازل، ثلاثة منها كان في حي شجعية، خمسة منازل في منطقة الصبرى وقد راح ضحية هذا القصف أكثر من خمسة مواطنين حسب المصادر الطبية الفلسطينية.