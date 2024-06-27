أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يستضيف الجونة نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبد الجواد تعلب.

خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا.

تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، على الهواء مباشرة، في الرابعة عصرًا، حيث يسبقها استوديو تحليلي عبر القناة ذاتها، يقدمه الإعلامي يحيى حمزه، رافقة الكباتن تامر صقر وحسني عبد ربه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الغياتي، ومراسل من أرض الملعب أحمد عبدالملك.

طاقم حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يقود مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، تحكيميًا خالد جمال الغندور ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

موقف الجونة بدوري نايل

يحتل الجونة، المركز الثالث عشر، بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 فوز و10 تعادلات ومثلها هزيمة.

موقف الجونة بدوري نايل

فيوتشر يسقط الجونة بالدور الأول

أسقط مودرن فيوتشر نظيره الجونة، خلال مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدف.