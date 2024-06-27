الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على الكشوطى: صلاح قابيل كان يهتم بجودة الدور أكثر من مساحته فى العمل

علي الكشوطي الناقد
علي الكشوطي الناقد الفني

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن الراحل الفنان الكبير  صلاح قابيل كانت أدواره جميعا مميزة، حيث شارك في الكثير من الأعمال الفنية الهامة.

التنوع في الأعمال الفنية

وأكد علي الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن صلاح قابيل كان يتفوق بصورة كبيرة في الأدوار الجادة ذات اللمحة الكوميدية، مثل دوره في الراقصة والسياسي وغيره من الأعمال الفنية المتميزة.

وأضاف في حديثه، أن صلاح قابيل كان يهتم بجودة الدور أكثر من مساحة الدور، وبالتالي أدواره كانت تترسخ في قلوب وأذهان الجمهور.


وأشار إلى، أن صلاح قابيل كان متنوعا بصورة كبيرة في اختياراته الفنية، وكان وجوده في أي عمل فني يضيف له بصمة إيجابية.

مسيرة صلاح قابيل

ولد صلاح قابيل، في 27 يونيو 1931، بقرية نوسا الغيط إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية.

التحق صلاح قابيل بكلية الحقوق في القاهرة، إلا أنه كان مولعًا بالتمثيل، ما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية، وبعد تخرجه في معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا".

وقدم صلاح قابيل في مسيرته الفنية كل الأدوار، فقدم دور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير والوزير، وتوفي في 3 ديسمبر 1992 وقد شهدت حياة الفنان الراحل حالة من الجدل والحكايات.  

صلاح قابيل علي الكشوطي دي ام سي الناقد الفني علي الكشوطي

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