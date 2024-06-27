الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: "30 يونيو" كانت لحظة اختيار واسترداد البلد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن إحياء الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها كانت لحظة اختيار كبير وأساسي، في حياة المصريين.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "وفي حياة البشر كدة بتيجي لحظة عليك بيكون في اختيار بين أمرين، ولو مقدرتش تختار بتفضل طول عمرك عايش بشكل مش مظبوط".

وتابع: "كان قدامنا اختيار بين حاجتين، إما تسترد بلدك من جماعة كانت رايحة بيك على مجهول على مستوى الدولة، وهي دولة مزاج المصريين الرايق، الشعب المؤمن بربنا وابن النكتة وهو شعب محافظ ويعيش حياته بحالة بسيطة، أو نظل خلف جماعة تعرض الدولة للخطر، وتسرق الشعب ومقدراته".

وواصل: "كنا خلال السنة بين 2012 و2013، الناس كانت بتستغرب هو ده شكل بلدنا، وسط مطالبات بإلغاء حفلات وتغطية التماثيل والمنحوتات، وأن تكون الأوبرا هي منبر خطبة مرشد الإخوان".

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة اختيار كبير في حياة المصريين لنمط يعيشه المصريون، من حيث العادات والتقاليد والأفكار وفي كل مناحي الحياة، مبينا: "اللي عملوه المصريين كان حفاظا على حياة المصريين، واختيار المصريين كان له كلفة كبيرة".

واستطرد: "كنت أرى وما زلت أرى أن الرئيس السيسي كان أمينا مع الناس وكان يصارح الشعب المصري، وقال هنتعب وهنتحمل وهنواجه العديد من الصعوبات، الرئيس السيسي كان أمينًا طول الوقت لأنه كشف عن أن هناك ثمنا لهذا الاختيار".

مصر مش هتوقعها مشكلة والمصريون قد أزماتهم 

وذكر: "بيركعونا بالضغوط الاقتصادية واحنا بنقاوم، بيركعونا بالإرهاب واحنا بنحاربه، ونتيجة اختيار 30 يونيو كبير، ولكننا لازم نكون قده"، مشيرا إلى أن 30 يوينو، تذكرنا بعمل من أعمال كرامة المصريين، وأن المعاناه لن تستمر إلى الأبد، فترات وستمضى ولكن ما سيبقى هو البلد".

وأكمل: "30 يونيو لم تكن خروجا على جماعة، ولكن كانت خروجا للحفاظ على بلد ربنا أكرمها واتكلم عنها، وحبها، ولن يتركها أبدا ولن يترك الشعب المصري أبدا، ولكن الرهان دائما يكون على الشعب المصري، والجماعة الإخوانية كانت إرهابية وغاشمة وغشيمة وسفاكة للدماء، وقدرنا عليها مفيش حاجة هتخلينا تنكسر".

وقال: "دائما بقول مصر هبة المصريين، المصريين هما اللي بيهبوها حياتها وتألقها واستمراريتها والسر والثروة الحقيقي في المواطن المصري، ويقدر رغم الأزمات مهما كانت تقيلة يتجاوزنا، ربنا منحنا سرا من أسراره وروحه في هذا الشعب المصري صاحب العزيمة والإصرار في الخروج من أزماته".

واختتم الدكتور الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حلقته الأسبوعية: "مصر مش هتوقعها مشكلة ولا مشكلتين، والأزمة الحالية هنقدر نتغلب عليها ولكن من غير ما حد يضللنا أو يضحك علينا أو يسرق بلدنا مننا".

ثورة 30 يونيو 30 يونيو المصريين مصر جماعة الإخوان

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