الدكتور عاصم حجازى: مبادرة الكنائس والنوادى لطلاب الثانوية تؤكد الوعى المجتمعى

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه لا شك في أن المبادرات الاجتماعية إحدى أهم الركائز الأساسية لتطوير التعليم في كل مراحله وفي كل نواحيه، والدور المجتمعي في التصدي للمشكلات التي تواجه النظام التعليمي والطلاب دور مهم وفاعل ومؤثر.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار فتح المساجد والكنائس وبعض المؤسسات العامة أبوابها للطلاب للمذاكرة فيها في أوقات انقطاع الكهرباء يؤكد مجموعة من الحقائق، ويؤكد الوعي المجتمعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع لدعم العملية التعليمية والإيمان بهذا الدور.

وأوضح أن هذا الإجراء يشعر معه الطالب بقدر كبير من الدعم النفسي واهتمام المجتمع به وسعيه لتيسير الأمور عليه، ووصول هذه الرسائل للطالب يجعله أكثر هدوءًا واطمئنانًا وأكثر تفاؤلًا وأكثر ثقة في نفسه، وهذه المشاعر الإيجابية التي يشعر بها الطالب تنعكس أيضًا على نشاطه العقلي فيصبح أكثر تركيزًا وأكثر قدرة على التحصيل وتزداد دافعيته للتعلم بشكل كبير.

كما أكد أن وجود الطلاب في مجموعات متجانسة ييسر عملية التعلم ولكن مع مراعاة وضع ما يلزم من الضوابط لذا يشترط لكي تؤتي هذه العملية نتائجها بشكل جيد أن يتم تنظيم هذه التجمعات تنظيمًا جيدًا ووضع ما يلزم من القواعد والضوابط لتنفيذها بشكل جيد بحيث تحقق فائدة للطالب ولا تتسبب في ضياع وقته نتيجة سوء التنظيم ولا ينبغي أن يتم الاكتفاء بفتح الأبواب وترك أمر التنظيم للطلاب.

امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ في نفس اليوم وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى 20 يوليو المقبل.