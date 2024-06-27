الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

الحادث
الحادث

شهد الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، منذ قليل، مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وثالثة نقل، عند مدخل قرية البسلقون بدائرة مركز كفر الدوار.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي اتجاه محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 14 آخرين،  بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "ج. ك ٥٩ سنة، مقيم بناحية مركز كفر الدوار، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

بينما أصيب كل من: "ا.م" ٢٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، “م.ع” ٦٦ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ب.ع ٥٢ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، م.ح ٥٠ سنة كدمات بالجسم، ا.م ١٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، س.ف ٥٥ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ر.ف ٤٠ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ب.خ ١٥ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و.ف ٣٨ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،د.م ١٢ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، م.ك ٤٠، بكدمات متفرقة بالجسم، م.ز ٤١ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، ف.ي ٦٢ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ح.م ٤٦ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص.

مصرع شخص اصابة ١٤ شخص الطريق الزراعي محافظة البحيرة دمنهور

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