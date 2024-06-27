الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تكثف حملاتها لحماية نخيل البلح فى سيوة

عقد أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات العامة (الإدارة العامة لمكافحة الآفات- الإدارة العامة لمكافحة القوارض- الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي)، ومديري عموم مناطق مكافحة الآفات (مناطق شمال وجنوب الصعيد، ومناطق شمال وجنوب وشرق الدلتا، ومنطقة القناة وسيناء) التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بنخيل البلح خصوصًا بالمحافظات التي تحظى بالتوسع في زراعة الأنواع الاقتصادية ذات القيمة التصنيعية التسويقية، وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على الحاصلات الزراعية المختلفة ومتابعة أعمال المكافحة بالمديريات الزراعية المختلفة والاستفادة من عناصر المكافحة الحيوية.

وقد جاء الاجتماع لمراجعة ما يلي:

- الإجراءات التي تمت خلال الموسم السابق الخاص بتتبع الآفات ومكافحتها والدروس المستفادة والمعوقات التي يجب تذليلها.

- تقييم أداء مهندسي المكافحة بمديريات الزراعة المختلفة.

- ضرورة التأكيد على الحفاظ على الأبنية والوسائل التكنولوجية المختلفة وصيانتها وتطويرها، بما يتماشى مع المتطلبات الإلكترونية.

- ضرورة الحفاظ على وصيانة اللوجستيات الخاصة بالإدارات المختلفة.

- ضرورة الاهتمام بالمرور على الحاصلات الزراعية المختلفة والتأكد من إتمام العلاجات بالمبيدات الموصى بها والمعتمدة وبالطريقة الصحيحة.

- التأكيد على تخصيص واستخدام مبيدات آفات القطن وآلات الرش اللازمة لذلك.

- التأكيد على أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء- الجراد- القوارض- دودة الحشد الخريفية- النمل الأبيض- العفن الهبابي- آفات القطن.

- ضرورة تدوير وتشغيل العاملين بالإدارات المختلفة طبقًا لمقتضيات الموقف.

وفي النهاية وجه "رزق" الشكر للعاملين بالإدارات المختلفة وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل، وأكد أن حالة المحاصيل مطمئنة حتى الآن وأن الإدارة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الزراعات المختلفة في ظل تحديات تغيرات مناخية حادة.

كما شكل رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لجنة من منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات والإدارة العامة لمكافحة الآفات لمتابعة اعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء في سيوة (محافظة مرسى مطروح)، حيث قامت اللجنة بالمرور على بعض زراعات النخيل ومراجعة موقف سوسة النخيل والعلاجات التي تمت والوقوف على اهم المعوقات التي تواجه أعمال الفحص والمكافحة وعقد مجموعة من الندوات الإرشادية لمزارعي النخيل لتعريفهم بطرق الفحص والعلاج باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكية، حيث تم عقد عدد (2) حقل إرشادي بمركز سيوة، بالإضافة إلى ندوة ليلية للمزارعين، وايضًا متابعة سير العمل في معمل إكثار طفيل الترايكوجراما كإحدى طرق المكافحة الحيوية والتي تستخدم في مكافحة ديدان ثمار البلح، التي يطلق على أعراضها الحُميرة.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات قد وفرت في وقت سابق المبيدات اللازمة لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء بنصف الثمن، كما وفرت عدد (20) جهاز حقن هيدروليكي لحقن مبيدات سوسة النخيل للعلاج ولدعم المزارعين.