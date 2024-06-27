الخميس 27 يونيو 2024
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مجاهد الزيات: الصراع الدولى له انعكاس فى القرن الإفريقى لأنه صراع اقتصادى

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد الزيات

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحديث عن القرن الإفريقي لا يجب أن ينسحب فقط على دول القرن الإفريقي المحددة أو حتى دول الجوار الإفريقي بالنسبة لها.

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أستاذ العلوم السياسية: الصراعات الحدودية والاقتصادية تهدد الأمن والاستقرار فى القرن الإفريقى

القرن الإفريقي

وأضاف مجاهد، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لا يعقل أن نتحدث عن الأمن البحري أو الأمن في القرن الإفريقي دون أن نشير لإيران؛ فنفوذها موجود، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأصبحت هناك أطراف حاضرة وغائبة لها قرار وتأثير على الأمن في تلك المنطقة.

سوريا ولبنان واليمن

وأوضح أن جميع الصراعات التي تجري على مستوى سوريا ولبنان واليمن والقرن الإفريقي وليبيا هي صراعات مستمرة وسوف تستمر، مشيرًا إلى أن هذه الصراعات مركبة، لأنه يتداخل فيها الشأن الداخلي والشأن الإقليمي والدولي أيضًا، كما أن الصراع الدولي له انعكاس في القرن الإفريقي لأنه صراع اقتصادي، وصراع على البنية الأساسية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأمن في القرن الإفريقي هو شأن عربي وشأن مصري في البداية والنهاية.

الهيئة الاستشارية بالمركز المصري القرن الأفريقي الأمن الاقليمي الأمن البحري سوريا ولبنان

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