الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي مويزيس ليرا سيرافين الكاهن

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي مويزيس ليرا سيرافين الكاهن والمؤسس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية عنه، قال خلالها انه وُلد  ليرا سيرافين فى 16 سبتمبر عام 1893م في تلاتيمبا ببلدية زاكاتلان بويبلا بالمكسيك، عندما كان في الخامسة من عمره، توفيت والدته وهو الحدث الذي سيطبع حياته كان والده معلمًا وسافر معه إلى أماكن مختلفة.

 وأضاف الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، درس في إكليريكية بالافوكسيان في بويبلا دخل المعهد الإكليريكي فى بويبلا الإكليريكي في عام 1914 التحق بجماعة مرسلي الروح القدس بدعوة شخصية من الأب فيليكس دي خيسوس روجييه مؤسس الجماعة الرهبانية، فأصبح مويزيس أول مبتدئ فيها.، ونذر نذوره الرهبانية الأولي في عام 1917 ورُسم كاهناً في 14 مايو 1922، ونذر نذوره الدائمة في يوم عيد الميلاد من العام نفسه.

 شكل مجموعات من المساعدين والمبشّرين الكهنوتيين لتشجيع الشباب في نموهم الروحي

 وتابع "الفرنسيسكاني"،  تم تعيينه معلماً ومرشداً روحياً لمرحلة الابتداء، وقادها بروح رسولية عميقة، ونُقل إلى مدينة مكسيكو سيتي ، وكان مغرماً بالسجود أمام القران فى سر الأفخارستيا والتكفير عن الذات، وزيارة ورعاية السجناء، في عام 1926، أثناء الاضطهاد الديني، زاد سرًا من رسالته الكهنوتية،  قاده حماسه الرسولي إلى تشكيل مجموعات من المساعدين والمبشّرين الكهنوتيين، من أجل تشجيع الشباب في نموهم الروحي وممارسة الرسالة، في عام 1927 التحق بكلية اللاهوت في الجامعة الغريغورية البابوية لدراسة اليونانية الكتابية.

أسس في عام 1934 جماعة مرسلات المحبة لمريم الطاهرة برسالة مساعدة جميع البشر ليعيشوا كأبناء محبوبين من الله مدفوعًا بالرغبة في عمل الخير، رقد بعطر القداسة في يونيو 1950 في مكسيكو سيتي بالمكسيك، وأعلنه البابا فرنسيس مكرما في 27 مارس 2013، وتمت عدة شفاءات وآيات كثيرة بشفاعة خادم الله مويزيس ليرا سيرافين، وفى 14 ديسمبر 2023م أعلنه البابا فرنسيس طوباويا.

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