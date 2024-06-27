الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة فى الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بترويج عاطلين، لأحدهما له معلومات جنائية مسجلة، المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة العامرية اول، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس عاطلين هيروين بالاسكندرية نيابة العامرية أمن الأسكندرية

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