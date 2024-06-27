الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: تعنت إسرائيلى بشأن دخول المساعدات الطبية فى غزة

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية إلى غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لثلاث شاحنات بإفراغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وحتى الآن لم تخرج الشاحنة الرابعة الأخرى ولا نعلم، حتى هذه اللحظة، إن كانت ستفرغ حمولتها أم ستعود إلى محيط معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأضاف إبراهيم، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه، حتى الآن، لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمرور مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء ولا حتى مساعدات الإنسانية ومشتملات الغذاء إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم بناء على الاتفاق المصري الأمريكي، وسمحت فقط بمرور ثلاث شاحنات للغاز الطبيعي فقط أُفرغت حتى الآن وما زالت الشاحنة الرابعة لم تعد وحتى هذه اللحظة لم نعلم إذا كانت ستفرغ حمولتها أم تعود إلى محيط معبر رفح البري هذا بالنسبة لمشهد دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد قطاع غزة من الأراضي المصرية.

وأوضح، أننا سمعنا دوي عدد من الانفجارات، بالإضافة إلى اشتباكات يبدو أنها بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية أو بالتحديد شرق معبر رفح الفلسطيني.


وأشار، إلى أنه في المناطق الغربية لمدينة رفح ونحن على بضع مئات الأمتار من مدينة رفح في أقصى الحدود المصرية شاهدنا عددا من أعمدة الدخان التي تصاعدت، بالإضافة إلى غبار أبيض على ما يبدو أنه استمرار لعملية نصف المنازل في المناطق الغربية لمدينة رفح.

وأكد، أنه رغم احتياج القطاع إلى مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والتعنت الإسرائيل الواضح أمام أمام دخول هذه المساعدات الإنسانية من خلال منفذ كرم أبو سالم حتى بعد الاتفاق المصري الأمريكي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم بشكل مؤقت وحتى العودة للعمل إلى معبر رفح البري من خلال أو الوصول إلى آلية والتفاق للعمل من خلال معبر رفح البري مرة أخرى الذي يمثل شريان الحياة إلى القطاع الذي كانت تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية بكثرة إلى الأشقاء في القطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الأراضى المصرية الأراضي الفلسطينية قطاع غزة المساعدات الإنسانية التعنت الإسرائيل

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