بسبب الصيف.. 6 نصائح مهمة لحماية خصلات الشعر من التساقط

أصبح تساقط الشعر شائعًا بين الرجال والنساء بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب التي تتراوح من الأسباب الوراثية إلى نقص التغذية.

وتلعب العوامل البيئية أيضًا دورًا عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر حيث يمكن أن تؤدي الملوثات إلى جفاف الشعر وتقشر فروة الرأس وإضعاف بصيلات الشعر من بين مشكلات أخرى، وتزامنًا مع فصل الصيف الذي يكثر فيه الإصابه بمشكلات الشعر، نرصد لكم الحل وفقًا لموقع "Hindustan times".

بسبب الصيف.. 8 نصائح مهمة لحماية خصلات الشعر من التساقط

إليكم مجموعة من النصائح الهامة لحماية شعرك من التساقط إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

1 - استخدمي شامبو خالي من الكبريتات

كن لطيفًا مع شعرك وقدم له كل التغذية الممكنة اختاري شامبو خالي من الكبريتات لتنظيف شعرك دون تجريده من الزيوت الطبيعية.

2 - الغسيل المتكرر

من المهم الحفاظ على فروة رأسك وشعرك نظيفين وخاليين من الأوساخ، اغسلي شعرك بانتظام لإزالة الملوثات والأوساخ، ولكن ليس بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفافه.

3 - الحالة والزيت

استخدمي بلسمًا عالي الجودة للحفاظ على رطوبة شعرك بالإضافة إلى ذلك، استخدمي الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان لتغذية شعرك.

4 - تجنبي التصفيف الحراري

قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل مجففات الشعر والمقويات، لأنها يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بشعرك.

5 - حافظ على رطوبة جسمك

تأكد من إضافة الكثير من المشروبات المرطبة إلى نظامك الغذائي في موسم التلوث هذا. اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة شعرك وفروة رأسك من الداخل.

6 - النظام الغذائي المتوازن

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة البيوتين ومضادات الأكسدة، يمكن أن يعزز نمو الشعر الصحي.