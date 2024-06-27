الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والي: 100 مليون يتعاطون المخدرات على مستوى العالم

غادة والي
غادة والي

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن تجربة الدولة المصرية لمكافحة وعلاج الإدمان متميزة وتعكس إرادة سياسية لحماية المواطنين من خطر يهدد الشباب والنشء، وهو تحدي عالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال الذي عقده الصندوق اليوم الخميس، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة.

مدير صندوق علاج الإدمان: نسبة إدمان المخدرات التخليقية بلغت 25%

وتوجهت بالشكر للحكومة المصرية على دعوتها للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لافتة إلى أن مكافحة وعلاج الإدمان ليس مهمة وزارة أو جهة بعينها ولكن جهود مشتركة للوزارات والجهات المعنية، متضافرة مع جهود المجتمع المدني.

100 مليون متعاطي 

وأشارت إلى أنه على مستوى العالم يوجد 100 مليون شخص يتعاطون المخدرات وواحد فقط من كل 11 مليون مدمن يستطيع الحصول على فرصة للعلاج، لذا فالمتعافين في مصر محظوظين بحصولهم على خدمات العلاج.

وأعربت عن فخرها بالاحتفال هذا العام باليوم العالمي في بلدها مصر، متعهدة بدعم برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لكل الجهود المصرية ونقل التجربة المصرية المتميزة للدول، بجانب توفير كافة البرامج المستحدثة للدولة المصرية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق باليوم العالمى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وتم إنشاء مركز امبابة بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية  وبمشاركة 200 متعاف من الإدمان.

غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وعلاج الإدمان المواطنين القباج خالد عبدالغفار

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