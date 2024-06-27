الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم بعد كوبري أبوصير تجاه قبلي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري أبوصير تجاه قبلي.

على الفور انتقلت قوات الأمن و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 8 أشخاص إنقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم طريق أسيوط الصحراوى الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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