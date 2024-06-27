بعد اعتماد تنسيقها.. ما مزايا الالتحاق بالتعليم الفني والتكنولوجي؟

فور انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم، يتطلع الجميع إلى اختيار المدرسة الأفضل التي يمكن من خلالها تحقيق أحلامه المستقبلية، ومابين طُلاب لم يحالفهم الحظ بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وآخرين اختاروا بإرادتهم الالتحاق بالتعليم الفني والفندقي والزراعي.

في السطور التالية نشير إلى الأسباب التي يمكن أن تدفع الطلاب نحو الالتحاق بهذا النوع من التعليم وعرض مزاياه وعيوبه:

علي السيد، طالب بالشهادة الإعدادية، حصل على 230 درجة في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتعالت أصوات الزغاريد داخل المنزل لأنه من حيث الدرجات يمكنه أن يلتحق بالثانوية العامة “حلم الكثيرون”.

“علي” فاجئ أسرته بقراره أنه يريد الالتحاق بالثانوي الصناعي، ولم تتمكن أسرة الطالب الذي يسكن بمنطقة فيصل استيعاب هذا التحول الكبير، ولكنه كان واضحًا للحد الكافي يقولي علي: "أرعى بعيني أن الظروف الإقتصادية للبلد لم تعد مثل السابق وستكبد أهلى مصاريف كبيرة حتى أتمكن من استكمال الدراسة بالثانوية العامة، وفي النهاية لم تعد هذه بلد شهادات العمل الفني خير وأبقى".

طالب الإعدادية، أراد الاتجاه إلى سوق العمل مباشرة وعدم انتظار سنوات وسنوات حتى يحصل على شهادة جامعية ربما لن تفلح أن تفيده فيما يطمح إليه، بل وينصح الطلاب الآخرين بضرورة النظر إلى هذه التجربة بصورة أخرى غير تلك التي اعتاد عليها الجميع من التحقير للتعليم الفني.

-يجب تغير وجهة نظر الأهالى حول مدارس التعليم الفني

محمد يوسف، وزير التعليم الأسبق، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في مناسبات عديدة عن التعليم الفني، ووجه في الكثير من المرات بضرورة الاهتمام بما يقدم داخل هذه المنظومة الكبيرة شكلًا وموضوعًا، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك عدد من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير جودة التعليم هذه الحلول في منها ماهو عاجل، وأخر على المدى البعيد.

وأضاف وزير التعليم الأسبق، لـ"الدستور"، أن الطلاب الخرجين من هذه المدارس يتقدمون للعمل داخل المصانع المخلتفة، هذه المصانع التي تزداد قاعدتها يوم بعد يوم وبالتالي تزداد الحاجه معها إلى وجود مثل هؤلاء الطلاب المؤهلين بشكل جديد، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار يوسف إلى وجود عدد كبير من طلاب هذه المدارس يتخطى حاجز الـ60%، يجب على الحكومة الاستفادة من طاقتهم وعدم إهدارها دون توجيه، ويتحول الطلاب من طاقة يمكن الاستفادة منها إلى عبء إضافي يقع على هاكل الحكومة، ومن ثم يجب على الحكومة العمل بشكل موازي ففي الوقت الذي تهتم فيه الدولة بالتعليم الفني وجودة المواد المقدمة للطلاب، يجب العمل على توفير المصانع التي تستوعب الخرجين وتستفيد من خبراتهم وجهودهم.

وتابع: “هناك ضرورة من الاستمرار في تغير صورة التعليم الفني في أعين أولياء الأمور والطلاب معًا، فليس معنى أن الطالب لم يتمكن من الالتحاق بالثانوي العام، فيعتبر أن هذا هو نهاية العالم، وأنه لا يمكن أن يحصل على تعليم جيد بعد هذا، ولكن التعليم الفني يمكن الاستفادة منه وتحقيق نجاحات كبيرة إذا ما أراد الطالب”، مشيرًا إلى المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومؤكدًا أنها موجودة طوال الوقت غير أن الدولة سلطت عليها الضوء هذه الأيام ومنحتها مزيدًا من الاهتمام والعناية.

جدير بالذكر أن جميع طلاب الشهادة الإعدادية انتهوا من أداء اختبارتهم، وظهرت النتيجة الخاصة بهم في كل المحافظات ليكون متوسط الالتحاق بالتعليم الفني والزراعي والتجاري بين 235 إلى 220 درجة.