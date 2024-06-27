إصابة شخص في حادث انفجار أنبوبة غاز بالفيوم

أصيب شخص إثر تعرضه لحادث إنفجار أنبوبة غاز خاصة بتكييف هواء بقرية العدوة مركز الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

إصابة شخص في حادث انفجار انبوبه غاز تكييف بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغ بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز تكييف هواء بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم ووجود مصاب.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "مصطفى محمود أحمد" 22 سنة باشتباه جرح باليد اليسرى حوالي 10 سم واشتباه قطع بالأوتار، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.