الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل

معرض كتاب اللكتدرائية
معرض كتاب اللكتدرائية المرقسية بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، معرض الكتاب  في دورته السابعة بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، وذلك برعاية وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يستمر بدءًا من اليوم وحتى الرابع من يوليو القادم.

 جاء ذلك بحضور كل من: القمص أبرآم إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، القمص بولس عوض، سكرتير البطريركية والأمين المساعد لبيت العائلة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي كلمتها قالت وزيرة الثقافة إن "وزارة الثقافة لا تدخر جهدًا إزاء التوسع في إقامة مثل هذه الملتقيات الثقافية، والتي نسعى بموجبها لتفعيل منهجية الدولة المصرية، بشأن خلق جيل جديد يتمتع بمجموعة من القيم المعرفية البناءة، والتي تكسبه القدرة على رفض ومجابهة أية افكار هدامة".

ترسيخ  دعائم الوحدة الوطنية لتحقيق الأهداف التنوية

وأكدت وزيرة الثقافة حرص الوزارة على فتح آفاق التعاون الجاد مع مختلف المؤسسات المعنية، والتي تؤمن بأهمية وجدوى هذه المساعي لبناء الإنسان ونهضة الدولة المصرية، ومن بينها الكنيسة المصرية العريقة، والتي تؤدي دورًا تنويريًا كبيرًا تقوم مفرداته على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، وتعمل كشريك فعال لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

وتوجه محافظ الإسكندرية بالشكر  للدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على جهدها ومثابرتها في تأكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخليًا وخارجيًا، ولدعمها المستمر لكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية.

كما أكد محافظ الإسكندرية، حرصه الدائم على دعم كافة الأحداث الثقافية انطلاقًا من الإيمان  الكامل بتأثير الثقافة على بناء المجتمع وتشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة، وتعميق الانتماء لديهم.

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محافظ الإسكندرية وزيرة الثقافة الكاتدرائية المرقسية الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب

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