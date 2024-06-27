المركز القومي للترجمة يطلق مبادرة "أنا أقرأ".. التفاصيل الكاملة

تحت شعار: "نحن نترجم وأنت تقرأ "

تحت رعاية وزيرة الثقافة، يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة دكتورة كرمة سامي مبادرة جديدة تحت عنوان "أنا أقرأ" وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها المركز لتستهدف شباب المدارس والجامعات.



كرمة سامي: شعارنا هذا الصيف "نحن نترجم وأنت تقرأ"

وحول مبادرة "أنا أقرأ"، وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، قالت إن إطلاق هذه المبادرة تنفيذًا للأمر الإلهي للبشرية بالسعي نحو المعرفة، حيث تطلق في إجازة الصيف لتتوازى مع مبادرة كشاف المترجمين التي حققت حتى يومنا هذا نتاج طيبة في اكتشاف عناصر موهوبة من شباب المترجمين في المحافظات المصرية ولن تتوقف.

أما مبادرة "أنا أقرأ" فهي الوجه الثاني لكشاف المترجمين هدفها البحث للقراء المتميزين في فئة عمرية بالغة الأهمية تحديدًا شباب المدارس والجامعات، حيث نطمح في حثهم خلال الإجازة الصيفية على قراءة ما يختارونه من إصدارات المركز المتنوعة والمتميزة في محتواها التي تصدرها الدولة تحقيقا للعدالة الثقافية، ولهذا شعارنا هذا الصيف: "نحن نترجم وأنت تقرأ.



وفيما يلي التفاصيل الكاملة لمبادرة أنا أقرأ

الشروط:

1. كتابة عرض باللغة العربية لأحد الكتب الصادرة عن المركز.

2. ألا يقل العرض عن (2000) كلمة ولا يزيد عن (3000) كلمة.

3. مراعاة الأمانة في كتابة عرض الكتاب، وألا يكون منقولا من أحد المواقع الإلكترونية أو الصحف الورقية.

4. تحديد بيانات الكتاب (عنوان الكتاب، اسم المؤلف، اسم المترجم، سنة النشر، عدد الصفحات) عند كتابة العرض.

5. يُكتب العرض بلغة عربية سليمة بصيغة برنامج word، وبخط simplified Arabic، وحجم خط (14).

6. تُخصص المسابقة لطلاب المدارس والجامعات فقط.

7. يرفق المتسابق سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية تتضمن بيانات التواصل.

8. يرفق المتسابق صورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي.



أما عن جوائز مبادرة أنا أقرأ فهي كالتالي:

- يُمنح الفائزون مجموعة كتب قيمة من إصدارات المركز وشهادات تقدير.



أما عن كيفية التقديم في مبادرة أنا أقرأ فمن خلال:

تُرسل المشاركات على الإيميل التالي: [email protected] خلال الفترة من 30 يونيو حتى 30 أغسطس 2024.