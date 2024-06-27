الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تصوير مسلسل "6 شهور" لعرضه على watch it

الفنان نور النبوي
الفنان نور النبوي

بدأ صنّاع وأبطال مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نورالنبوي، تصوير العمل الفني ليتم عرضه خارج السباق الرمضاني، بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية له، ليكون هو أحدث أعمال المنصة الرقمية watch it.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن بدء تصوير مسلسل "6 شهور" رسميًا في عدد مختلف من الأماكن داخل مصر والقاهرة ليتم عرضه للجمهور عبر المنصة الرقمية خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل "6 شهور"

مسلسل "6 شهور" عمل فني مكوّن من 10 حلقات مقرر عرضه على منصة  watch it بطولة نورالنبوي ونور إيهاب وعدد آخر من النجوم الشباب، من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام ، ومن إخراج مصطفى سولي، ومن المقرر عرضه عبر  منصة WATCH IT خلال الفترة المقبلة.

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