يبحث عدد ضخم من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة، عن التفاصيل الكاملة عن موعد إجازة 30 يونيو لعام 2024، وتسلط “الدستور” الضوء في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن موعد إجازة 30 يونيو وكل ما يتعلق بإجازة 30 يونيو، وذلك من اجل توفير كافة المعلومات عن موعد الإجازة للاستمتاع بها خلال الفترة المقبل.

التفاصيل الكاملة.. موعد إجازة 30 يونيو لعام 2024

إجازة 30 يونيو ليست مجرد يوم عطلة، بل هي ذكرى تؤكد على قوة وإرادة الشعب المصري في السعي نحو التغيير والإصلاح، وهي مناسبة تتجدد فيها الروح الوطنية وتُستمد منها العزيمة لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

وتحل إجازة 30 يونيو يوم الأحد 29 يونيو ليكون يوم الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين، وإجازة 30 يونيو في مصر تُعد مناسبة وطنية مهمة، حيث يحتفل الشعب المصري بثورة 30 يونيو التي وقعت في عام 2013، جاءت هذه الثورة استجابةً لتطلعات الشعب المصري وتعبيرًا عن رغبته في التغيير والإصلاح بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

ويحصل كافة الموظفون على إجازة تكون مدفوعة الأجر بالأعياد الرسمية، إلا أن صاحب العمل سيحق له استدعاء العامل بيوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده وفي حال استدعاء العامل للعمل بيوم الإجازة الرسمية، سيحصل على مثلي الأجر وذلك عن كل يوم عمل.

أيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

موعد إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو 2024.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024.

موعد المولد النبوي 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمير 2024.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

موعد إجازة 30 يونيو 2024 في البنوك

وأصدر البنك المركزي المصري في مصر، قرارا بتعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو 2024، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن سيُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو 2024.