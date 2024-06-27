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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وخطوات الحصول عليها

طلاب
طلاب

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024موعد نتيجة الامتحانات هذا ما يبحث عنه مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم مع انتهاء ماراثون الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بموعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر، يتوقع أن تتم إعلان النتيجة في منتصف أغسطس أقصى تقدير.

وتشير معظم التوقعات إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أسبوعين من إجراء الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية. 

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مفاهيم امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وتكون طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الاولي:ادخل على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: اختار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 واضغط عليه.

الخطوة الثالثة:اكتب رقم جلوس الطالب.

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الوافدين

  1. أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويجب أن تكون موثقة من وزارة التعليم بالدولة القادم منها الطالب ومن وزارة الخارجية المصرية.
  2. صورة من جواز سفر، ويجب أن يكون ساري العمل به.
  3. صور شخصية حديثة للطالب "عدد 6 صور".
  4. نتيجة اختبار القدرات في حالة التقدم للكليات التي تتطلب هذا مثل كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية.
  5. صورة من طلب الترشيح المبدئي المرسل من الموقع الإلكتروني الرسمي.
  6. أصل إيصال سداد خدمات التقديم على الموقع.

بعد أن تعرفنا على كل ما يخص التقديم بالجامعات المصرية من شروط والأوراق والمستندات المطلوبة، يمكنك الآن التقديم من خلال المنصة الرسمية الإلكترونية المعلن عنها، واتباع الخطوات الموضحة.

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