محافظ المنوفية يتابع جهود رفع الإشغالات والتعديات المخالفة بعدد من المراكز

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمضاعفة الجهود في شن الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بشن حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون، أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق وإزالة 20 حالة إشغال فوري لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة إشغالات مكبرة بمنطقة الحصوة وشوارع القطان ومصطفى كامل والجمهورية البحري وميدان عرابي وشارع المقلى وتم إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفي بركة السبع، قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات بطرق ميت ام صالح وشنتنا لتيسير حركة المرور وكذا سويقة الدبايبة وإلزام الباعة بالإمكان المخصصة لهم، فيما قامت الوحدة المحلية بالباجور بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الطرق العامة بشوارع مصر والجيش، كما قامت الوحدة المحلية بالشهداء بإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع مدينة الشهداء بهدف القضاء على المظاهر السلبية وتحقيق الانضباط المروري للشوارع تسهيلًا على المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة وأمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية واستمرار الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية وتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين بأنحاء المحافظة.