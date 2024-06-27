التعليم: تخصيص 5% من منح الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتبارًا من العام الجامعي القادم "2024-2025"، وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.

“التعليم” تعتمد مدربين TOT في مجالي تخصص STEM والتربية الخاصة



جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين للارتقاء بمنظومة اعتماد خدمات التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التعليم، تم اعتماد مدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة.

وأوضحت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم موافقة السلطة المختصة على اعتماد المراجعين والمدربين TOT وفق الشروط والإجراءات التي تم اعتمادها، مشيرة إلى أنه قد أتم المتقدمون للاعتماد كمدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة جميع الإجراءات، وقامت الإدارة العامة لمركز لمعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لاعتماد جودة منظومة التدريب ببناء منظومة إلكترونية متكاملة على منصة المعلم وما يتبعها ويرافقها من إجراءات وأعمال تمت على المنصة الرقمية للتدريب بالتعاون بين جميع المكلفين بالأعمال.

وأضافت خليفة، أنه المتقدمون للاعتما وعددهم 150 متقدمًا من جميع محافظات الجمهورية، انهوا ملفاتهم إلكترونيًا على المنصة الرقمية للتدريب، ورفع فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق للمدرب، وتم تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان، وتقديم الملف الورقي لمطابقته مع الملف الإلكتروني على قاعدة التنمية المهنية، ثم تم فتح موديولات التدريب للمادة المعرفية وإجراء اختبار إلكتروني معد من خلال بنك أسئلة، وتم إنهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم 28-5-2024، وتم رصد النتائج وإصدار الشهادات لمن اجتاز وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.