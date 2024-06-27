الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم: تخصيص 5% من منح الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس STEM

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتبارًا من العام الجامعي القادم "2024-2025"، وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.

“التعليم” تعتمد مدربين TOT في مجالي تخصص STEM  والتربية الخاصة 
 
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين للارتقاء بمنظومة اعتماد خدمات التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التعليم، تم اعتماد مدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة.

وأوضحت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم موافقة السلطة المختصة على اعتماد المراجعين والمدربين TOT وفق الشروط والإجراءات التي تم اعتمادها، مشيرة إلى أنه قد أتم المتقدمون للاعتماد كمدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة جميع الإجراءات، وقامت الإدارة العامة لمركز لمعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لاعتماد جودة منظومة التدريب ببناء منظومة إلكترونية متكاملة على منصة المعلم وما يتبعها ويرافقها من إجراءات وأعمال تمت على المنصة الرقمية للتدريب بالتعاون بين جميع المكلفين بالأعمال.

وأضافت خليفة، أنه المتقدمون للاعتما وعددهم 150 متقدمًا من جميع محافظات الجمهورية، انهوا ملفاتهم إلكترونيًا على المنصة الرقمية للتدريب، ورفع فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق للمدرب، وتم تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان، وتقديم الملف الورقي لمطابقته مع الملف الإلكتروني على قاعدة التنمية المهنية، ثم تم فتح موديولات التدريب للمادة المعرفية وإجراء اختبار إلكتروني معد من خلال بنك أسئلة، وتم إنهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم 28-5-2024، وتم رصد النتائج وإصدار الشهادات لمن اجتاز وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.

موافقة وزارة التعليم العالي البحث العلمي المنح الدراسية الجامعات الخاصة كليات الجامعات الخاصة

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

عاجل.. بسبب العروض السعودية.. أحمدعبدالقادر يثير أزمة جديدة فى الأهلى

الآلاف يشيعون جثمان قائد الإسماعيلى السابق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد