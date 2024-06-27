"الباز": أتمنى مراجعة قرار غلق المحال "مش عشان نحل مشكلة نعمل غيرها"

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن دور المواطنين وهم العنصر الأهم في المعادلة، مرددا: "ولأن الأزمة تقع عليهم، وقطع الكهرباء بيعمل مشكلة وأزمة كبيرة، انت مش بس مش بتلاقي المشكلة بتلاقي اللي يشعلل في المشكلة، فبيكون الإحساس بيها مضاعف".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "الشعور بالمشكلة أكبر من المشكلة ذاتها، وإحنا بقالنا سنين بنتكلم عن الجزئية دي، مصر بعد 2014 مفروض تتغير إزاي".

وتابع: "زمان كان في نظام إن الدولة تعمل للمواطن كل حاجة وهو مالوش علاقة، وكانت الأمور ماشية وكأنه بعقد اجتماعي، والكلام ده فضل من ثورة الضباط الأحرار لغاية 2013، ولكن بعد 30 يونيو، الناس طلعت وقررت التغيير ودعمتها القوات المسلحة، بمعنى أن القيادة الموجودة فعلت عقد اجتماعي جديد قائم على الدور المشترك بينهما".

وواصل: "كان في قرار بالفطام في 30 يونيو، وإن المواطن قرر إنه هيشارك القيادة في المسئولية، وكان وقتها الهتاف حينها، انزل ياسيسي مرسي مش رئيسي، ولكن الوعي بالشراكة يوجد به بعض المشكلات"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد منذ بضعة أشهر، وقال لو احنا وافقنا بتوفير وترشيد الكهرباء بنسبة 15% مكنش هيبقى في اضطرار لقطع الكهرباء لمدة يومين.

واستطرد: "دلوقتي الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء، وأتمنى أنه يتم مراجعة هذا القرار، لأنه مبني على أرزاق الناس، ومش عشان نحل مشكلة نعمل مشكلة جديدة".

وعن دور المجتمع المدني، لفت إلى أن مؤسسة "حياة كريمة"، أطلقت مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء ليس لتقليل الفاتورة ولكن لتخفيف وتقليل مدة تخفيف الأحمال.

وذكر: "لما يجي المواطن يقولي منا مقطوعة عندي أرشد ايه تاني، وله كل الحق والاحترام، ولكن خلينا نقول إنه مالايدرك كله لايترك كله.. الترشيد هنا في باقي ساعات اليوم، ولكن الناس ترفض الترشيد لمجرد أن الكهرباء بتتقطع، مع إننا لو رشدنا باقي الساعات هنوصل إنه مش هتتقطع خالص".

وأوضح أن الحكومة عليها مراجعة إجراءتها وأن تكون على قدر معاناة وشكوى الناس، مثنيا على ما قامت به "المتحدة" بإعلانها المشاركة في المبادرة في كافة مؤسساتها، لأن الترشيد أصبح لزاما دون تعالي أو تحامل على الناس ولابد أن يكون هناك إيجابية في التعاطي مع المشكلة.