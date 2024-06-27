المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير شهادة ميلاد طفلة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ق.ش.ا" و" ش.ا.ش" و"د.ا.ال" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًا، عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10460 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأحوال المدنية بقيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي قيد ميلاد.

كشفت التحقيقات عن أن التحريات توصلت أن قيد الميلاد محل الواقعة لطفلة، وأن المتهمة الأولي "ق.ش.ا" ربة منزل تزوجت من المدعو "ا.م.ت"، وأنجب طفلة قيدت وتم استخراج قيد ميلاد لها، وعقب ذلك تم الطلاق لوجود خلافات أسرية بينهم، وعلى أثرها اشتركت المتهمة الأولي مع والدها المتهم الثاني "ش.ا.ش"، والمتهمة الثالثة "د.ا.ال" ربة منزل، في نسب الطفلة على خلاف الحقيقة بموجب إجراءات ساقط قيد، وأن المتهمين الثلاثة على علم مسبق بتسجيل الطفلة باسم طليق المتهمة الأولي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.