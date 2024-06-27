الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق أسيوط الغربي أمام كافتيريا دوق دوق نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق القاهرة أسيوط الغربي نطاق المحافظة ووجود متوفى.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية حادث تصادم الفيوم طريق أسيوط الغربي

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