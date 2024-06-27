قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة أبوين من تهمة إلقاء رضيعتيهما التوأم على الطريق العام وتعريض حياتهما للخطر.

براءة أبوين من تهمة إلقاء رضيعتيهما التوأم على الطريق العام

كانت النيابة أحالت «ي. ب» وخطيبته «خ.ا»، إلى محكمة الجنايات، لأنهما في 27 أكتوبر 2023 شرعا في قتل رضيعتيهما التوأم عمدًا مع سبق الإصرار بأن ترك المتهم الأول الطفلين في العراء بمكان غير مأهول بالمارة ليلاً وذلك عقب ولادتهما إثر حمل المتهمة الثانية بهما سفاحًا مما نتج عن ذلك إصابتهما بميكروب في الدم قاصدين من ذلك إرهاق روحهما خشية افتضاح أمرهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بمعاشرة المتهمة الثانية خطيبته معاشرة الأزواح في غضون عام 2023 فحملت منه سفاحًا وكشف التقرير الطبي الخاص بالطفلتين والصادر من مستشفى حلوان العام والثابت به بالكشف الطبي الظاهري على الطفلتين تبين معاناتهما من صعوبة التنفس واشتباه ميكروب بالدم وتم حجزهما بقسم المبتسرين.