الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الراديو 9090" يحصد جائزة الـ"MEMA" كأفضل إذاعة في الشرق الأوسط

الراديو 90 90
الراديو 90 90

إنجاز جديد يضاف إلى سجل إذاعة الراديو 9090، بعدما حصدت جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024، ويعد هذا الفوز تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحتلها إذاعة الراديو 9090 في قلوب المستمعين، وذلك بفضل برامجها المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق واحتياجات الجمهور.

وأعرب الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بالحصول على جائزة الميما لعام 2024، موضحًا بأن هذا النجاح يعود إلى توفيق الله أولًا ثم الجمهور، إضافة إلى المحتوى الهادف والقوي الذي يقدمه الراديو من برامج سياسية وثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وأضاف: "يضم فريق عمل إذاعة الراديو 9090 نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المستمعين، إلى جانب التفاعل القوي مع الجمهور، حيث يحرص الراديو 9090 على التفاعل الدائم مع جمهورها من خلال مختلف المنصات الاجتماعية، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم وتقديم محتوى يلبي توقعاتهم".

إذاعة الراديو 9090

يذكر أن إذاعة الراديو 9090 حصدت نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، وذلك بفضل برامجها المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وتنوعت برامج الإذاعة خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع فئات المستمعين، حيث قدمت برامج دينية وثقافية وترفيهية تناسب جميع الأذواق.

أسامة الأزهرى يكشف كواليس برنامج "لحظة صفا" على راديو 9090

"الكورة في المدفع".. أسرار نجوم الرياضة مع إبراهيم عبدالجواد على راديو 9090

 

سجل إذاعة الراديو 9090 الراديو 9090 راديو 9090 ميدل إيست ميوزك أورد MEMA جوائز ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090 إذاعة الراديو 9090

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد