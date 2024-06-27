"الراديو 9090" يحصد جائزة الـ"MEMA" كأفضل إذاعة في الشرق الأوسط

إنجاز جديد يضاف إلى سجل إذاعة الراديو 9090، بعدما حصدت جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024، ويعد هذا الفوز تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحتلها إذاعة الراديو 9090 في قلوب المستمعين، وذلك بفضل برامجها المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق واحتياجات الجمهور.

وأعرب الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بالحصول على جائزة الميما لعام 2024، موضحًا بأن هذا النجاح يعود إلى توفيق الله أولًا ثم الجمهور، إضافة إلى المحتوى الهادف والقوي الذي يقدمه الراديو من برامج سياسية وثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وأضاف: "يضم فريق عمل إذاعة الراديو 9090 نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المستمعين، إلى جانب التفاعل القوي مع الجمهور، حيث يحرص الراديو 9090 على التفاعل الدائم مع جمهورها من خلال مختلف المنصات الاجتماعية، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم وتقديم محتوى يلبي توقعاتهم".

إذاعة الراديو 9090

يذكر أن إذاعة الراديو 9090 حصدت نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، وذلك بفضل برامجها المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وتنوعت برامج الإذاعة خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع فئات المستمعين، حيث قدمت برامج دينية وثقافية وترفيهية تناسب جميع الأذواق.