كل ما تريد معرفته عن أسباب تشقق الشفاه في الصيف

تشقق الشفاه مشكلة شائعة خلال أشهر الشتاء حيث أن نسيم الشتاء البارد يزيل الرطوبة من الجلد، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من نفس مشكلة الشفاه الجافة والمتقشرة في موسم الصيف القاسي، إذا شعرت أن شفتيك جافة جدًا ومتشققة حتى خلال فصل الصيف، فإليك 5 أسباب شائعة لحدوث ذلك.

كل ما تريد معرفته عن أسباب تشقق الشفاه

الاستحمام بالماء الساخن

على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يكون مهدئًا، إلا أنه ليس جيدًا لبشرتك، وخاصة شفتيك. الجلد الموجود على شفتيك أرق من باقي وجهك، مما يجعله أكثر عرضة للتلف والجفاف، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر شفاهنا إلى الغدد الدهنية، لذلك يؤدي الماء الساخن إلى جفافها، مما يؤدي إلى التشقق.

لعق الشفاه

وفقًا لريتو هاريان، أخصائية التجميل في عيادات دلهي الصحية، كايلاش الكبرى ونويدا، “عندما تشعرين بجفاف شفتيك، قد يبدو من الطبيعي أن تلعقيها. ومع ذلك، فإن هذه العادة يمكن أن تجعل المشكلة أسوأ. يتبخر اللعاب بسرعة، مما يترك الشفاه أكثر جفافًا من ذي قبل، علاوة على ذلك يمكن أن يحتوي اللعاب على بقايا الطعام التي يمكن أن تزيد من تهيج الجلد على شفتيك، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف والتشقق.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات، مثل حمض الفوليك (فيتامين ب9)، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والفيتامينات ب6 وب12، إلى جفاف الشفاه وتشققها. يمكن أن تؤدي أوجه القصور هذه إلى تقرحات مؤلمة ليس فقط على الشفاه ولكن أيضًا حول الفم.

الشمس

تحتاج شفتيك إلى الحماية من الشمس والحفاظ على ترطيبها استخدمي مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات واقية من الشمس أو ضعي القليل من واقي الشمس على شفتيك قبل الخروج، يمكن أن يساعد ترطيب شفتيك بانتظام بالمنتجات التي تحتوي على الفازلين أو شمع العسل في إبقائها ممتلئة ورطبة، خاصة أثناء الطقس الجاف.

الأطعمة

يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تهيج شفتيك. يمكن أن تسبب الأحماض الموجودة في الحمضيات وصلصة الطماطم تهيجًا، في حين أن القرفة الموجودة في الحلويات والعلكة ومعجون الأسنان يمكن أن يكون لها تأثير مماثل. حاول الحد من ملامسة هذه المهيجات باستخدام القش عند تناول المشروبات الحمضية.

زيادة الفيتامينات

الإفراط في استهلاك فيتامين أ أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشفاه وتشققها. إذا كنت تتناول أكثر من 25000 وحدة دولية من فيتامين أ يوميًا، فقد يكون الوقت قد حان لتقليص الجرعة.