مازال البحث عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024) والقنوات الناقلة لها، هو متصدر كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

ويأتي ذلك، بسبب غموض موقف مسئولو إدارة القلعة البيضاء، حتى الآن في خوض المباراة من عدمه، لاسيما بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة غريمه التقليدي المارد الأحمر، في الجولة الماضية من دوري نايل، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة، لاعتبار الأهلي فازا بنتيجة 2/0.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء السبت المقبل، حتى هذه اللحظة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار اليوم الأخير من الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، على الهواء مباشرة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقيين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة في نهاية الأستوديو، لتحليل أداء الحكام على مدار المباراة بالكامل.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، إلا أن الفارس الأبيض، مازال يمتلك 6 مباريات أخرى مؤجلة أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

ريمونتادا الدور الأول "السعيد يسجل أول أهدافه"

حقق الزمالك ريمونتادا مثيرة على حساب سيراميكا كليوباترا، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة أول أهداف عبدالله السعيد مع الفارس الأبيض، منذ انضمامه للفريق خلال شهر يناير الماضي، قادما من بيراميدز لمدة موسم ونصف الموسم.

رابطة الأندية تعاقب الزمالك

بسبب رفض مسئولو الزمالك، توجه الفريق إلى ستاد القاهرة الدولي، أول أمس الثلاثاء لمواجهة الأهلي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، قررت رابطة الأندية المحترفة، اعتبار الفارس الأبيض مهزوما بهدفين نظيفين، مع خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم وإعادة ترتيبه موقفه مجددا في جدول المسابقة.