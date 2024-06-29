الصين: واشنطن لا تستطيع منعنا من اتخاذ خطوات عملاقة في الفضاء

أكدت بكين وسط الاحتفال بنجاحها في مهمتها الأولى في العالم لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر، على أن الجهود الأمريكية لردع الصين لا يمكن أن تمنعها من اتخاذ "خطوات عملاقة" في الفضاء.

أصبحت الصين هذا الأسبوع أول دولة تستخرج صخورًا ومواد أخرى من نصف الكرة القمرية غير المعروف، وهو ما يقول الخبراء إنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة في فهم البشرية لكيفية ظهور القمر، عندما عاد المسبار القمري تشانغ آه 6 إلى الأرض يوم الثلاثاء بعد مهمة استمرت 53 يوما.

وأثارت الخطوات المنهجية التي اتخذتها الصين على مر السنين لتوسيع نطاق وصولها من مدار الأرض إلى القمر وحتى المريخ قلق المسؤولين الأمريكيين، خاصة وأن برنامج القمر أرتميس التابع لناسا يواجه تأخيرات.

وفي أول تعليقات علنية لبكين منذ العودة، قال تشي قانج، نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في بيان اليوم الخميس: إن البلاد تتمتع "بميزة فريدة من نوعها في نظام تعبئة جميع الموارد على الصعيد الوطني" لتعزيز طموحاتها الفضائية.

وأضاف: أن الموقف الأمريكي "لا يمكن أن يمنع الصين من اتخاذ خطوات عملاقة للأمام في برنامجها الفضائي"، مشيرا إلى أن المشروع يسمح للبلاد بصقل المجالات التكنولوجية الرئيسية التي من شأنها تعزيز القدرات الفضائية على المدى الطويل.

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن تصريحات قانج، سلطت الضوء على طموحات بكين في أن تصبح قوة عظمى في الفضاء وقوة علمية باعتبارها المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في استكشاف الفضاء، وتضع خططًا لهبوط رواد فضاء صينيين على سطح القمر بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة في القطب الجنوبي للقمر. وقد خلق هذا حدودًا جديدة في منافستها الواسعة مع الولايات المتحدة، والتي تشمل أيضًا رقائق الكمبيوتر والألواح الشمسية.

مهمة تشانج آه 6 كانت مزدوجة

قبل المهمة الأخيرة، كانت الصين قد نجحت بالفعل في هبوط مركبة فضائية غير مأهولة على الجانب البعيد من القمر وجلبت عينات من الجانب القريب، لكن مهمة تشانغ آه 6 جمعت بين الاثنين.

وانطلقت مهمة تشانغ آه 6 غير المأهولة في 2 مايو وهبطت على الجانب البعيد من القمر في 2 يونيو. وقال مسؤولون صينيون اليوم الخميس: "إن البعثة جمعت صخورًا ومواد أخرى بالقرب من وحول حفرة اصطدامية تسمى حوض أبولو، وهي جزء من حوض القطب الجنوبي أيتكين أقدم وأكبر وأعمق حفرة معروفة على القمر.

وعاد المسبار القمري تشانغ آه 6 إلى الأرض في الساعة 2:07 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء في منطقة صحراوية محددة في منغوليا الداخلية، وفقًا للبث المباشر على قناة إعلامية حكومية صينية. وأظهر الفيديو المهندسين الذين يراقبون عملية هبوط المسبار وهم يصفقون.

وكان المسبار العائد يحمل حوالي 4.4 رطل من عينات التربة القمرية، والتي تم نقلها جواً إلى بكين لإخراجها من الصندوق.

ودعا بيان الباحثين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التقدم بطلب للحصول على دراسة العينات الجديدة، حسب واشنطن بوست.