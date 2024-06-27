القاهرة تستعد لانطلاق مهرجان الفسطاط للحرف التراثية بمصر القديمة

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية ميدانية بمشاركة نخبة من فناني قرية الفواخير والمثلثة، وبحضور العميد ماجد فوزي، المشرف العام على قرية الفواخير، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين لاستعراض المواقع المقترحة لإقامة مهرجان الفسطاط للفنون التراثية والمقرر إقامته خلال الشهور المقبلة وعبر تكاتف جميع جهود الأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية.

وفي مستهل الزيارة عقدت "عبدالمنعم" لقاء مع الحضور لاستعراض أهم أعمال التطوير المقترحة لقرية الفواخير والمثلثة وللتصور المقترح لإقامة المعرض من خلال عرض تقديمي عقبه جولة ميدانية شملت قرية الفواخير لوضع مقترح لرفع كفاءتها، كما شملت الجولة استعراض نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمعارض والأتليهات، والتي يتم إقامتها حاليا بسور القرية أولا بأول ليتم الانتهاء منها قبل إقامة المهرجان، حيث وجهت سيادتها مراعاة المواصفات الفنية في أعمال التشطيبات لتتناغم الأعمال بها مع طبيعة تصميم القرية.

كما شملت الجولة الميدانية تفقد حديقة الأمل التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة باعتبارها أحد المواقع المقترحة لاستضافة المهرجان بها، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بضرورة الرفع المساحي لكل الأبعاد بها لوضع تصور لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان، بالإضافة إلى تحديد المواقع لعرض الأعمال الفنية والمنتجات الفخارية ومنتجات الحرف التراثية المختلفة والتي سيتم اختيارها بعناية فائقة لتتناسب مع طبيعة المهرجان من خلال لجنة سيتم تشكيلها.

في سياق متصل، تفقدت نائب محافظ القاهرة منطقة المثلثة ومنطقة درب ١٧ و١٨ لوضع تصور ومقترح لأعمال التطوير بها ورفع كفاءتها من خلال رفع كفاءة البلدوات والارصفة والارضيات بها وإمكانية تدبيش الأراضي الواقعة على الطريق خلف المثلثة لتتناسب مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شملتها المنطقة لتتماشي في سياسة الدولة المصرية لخلق مزارات سياحية جديدة تعد مظاهر جذب للمنطقة وتدعيمها بكل الخدمات اللائقة وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

وخلال الجولة استمعت عبدالمنعم لكل الآراء والمقترحات لتحديد موقع مهرجان الفخار بفسطاط مصر القديمة من خلال مراعاة عدة معايير منها توفير مساحة مناسبة لاستقبال مرتادي وضيوف المهرجان وتحقيق انسيبابية الحركة بين قرية الفواخير والمثلثة وحديقة الأمل مع توفير أماكن الخدمات.

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