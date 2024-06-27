كيف يُسهم ترشيد استهلاك الكهرباء فى الحفاظ على البيئة؟

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، أمس الأربعاء، عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لـترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير".

قال وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن الدولة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة حفاظًا على البيئة، لافتًا: إلى أنه يجب علينا ترشيد استهلاك استخدام الكهرباء، وتقليل استخدام مبرد الهواء، وإطفاء الإضاءة، وأعمدة الإنارة.

وأشار الخبير البيئي، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن تقليل استخدام وسائل النقل يسهم في خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر في استهلاك الوقود بمحطات التوليد.

تحسين جودة الهواء

في ذات السياق، قال مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن الطاقة المتجددة لها العديد من الفوائد اتجاه البيئة، وإن التحول في مجال الطاقة الذي يرتكز على مصادر الطاقة المستدامة أمر مهم؛ لأنه يحقق فوائد لحل أزمة المناخ، فيحقق الكثير من الفوائد البيئة.

ولفت "الشربيني"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن الاتجاه لاستخدام طاقة تكون نظيفة ولا تنتج نفايات صعبة وغير مكلفة المعالجة، تساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة الأخرى، وبالتالي المساهمة تكون في مكافحة تغير المناخ.

وأوضح أن ترشيد استهلاك الطاقة يؤدي إلى تحسين جودة الهواء، وأن الهواء النظيف من شأنه أن يقلل من الأمراض الناجمة عن التلوث، والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي حماية التنوع البيولوجي الذي يدعم الحياة على الكوكب.