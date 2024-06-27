محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الأملاك.

_المراجعة والفحص

جاء ذلك وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وبعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد ١٤٠ طلب مبانى، بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في ٢٩ طلب تظلم مقدم من المواطنين منها ٢٨ طلب لأراضي مبانٍ وطلب لأراضي زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

_القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

_بحث طلبات التقنين

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وفي سياق أخر كان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

_تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو ٣٠ ألف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.