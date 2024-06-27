الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الأملاك.

_المراجعة والفحص

جاء ذلك وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وبعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد ١٤٠ طلب مبانى،  بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في ٢٩ طلب تظلم مقدم من المواطنين منها ٢٨ طلب لأراضي مبانٍ وطلب لأراضي زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها  مبلغ جدية التظلم. 

_القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم  للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

_بحث طلبات التقنين

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة  على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي  فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات  وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وفي سياق أخر كان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

_تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو ٣٠ ألف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.

محافظ مطروح البت فى طلبات التقنين أراضي الدولة محضر لجنة البت فى طلبات التقنين القانون 144 لسنه 2017 مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يوجه بحل أزمة مياه الشرب بحزمة إجراءات (صور)

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد