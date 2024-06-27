أعراض الشيخوخة.. البيت الأبيض يخشى "زلات بايدن" في مناظرة ترامب

يتطلع مسؤولو البيت الأبيض للمناظرة التي ستجرى اليوم بين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يخشون من زلات لسان “بايدن” وظهور أعراض الشيخوخة عليه في المناظرة، في الوقت الذي ينتظر فيه ترامب أخطاءه لازدراءه أمام العالم.

مخاوف من زلات لسان بايدن وهجمات ترامب.. ماذا ينتظر مناظرة اليوم؟

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن كلا الرجلين طاعن في العمر، حيث يبلغ بايدن 81 عامًا، بينما ترامب 79 عامًا، ويخوضان معركة في طريق مسدود وسط تحذيرات دولية من أن مستقبل الولايات المتحدة أصبح على المحك مع كلا الرجلين.

وتابعت، أن مناظرة اليوم تعتبر أول لقاء مباشر بين بايدن وترامب منذ 4 سنوات، وتحمل الكثير من المجهول والخوف، نظرًا لسجل ترامب الحافل بالخروج عن النص وازدراء بايدن علانية أمام الجمهوريين.

وأضافت أن المناظرة ستستمر لمدة 90 دقيقة، يتخللها فترتين استراحة ومن شأنها منح الملايين من الأمريكيين فرصة للاختيار بين الإثنين وتقييم قدرة بايدن وترامب على التحمل.

وأشارت إلى أن أكثر ما يخيف مسؤولي حملة بايدن والبيت الأبيض هو قوته البدنية والعقلية، حيث يرى الغالبية العظمى من الأمريكان أن بايدن لم يعد صالح لأن يصبح رئيسًا بسبب عمره، ونفس الأمر بالنسبة لترامب الذي لا يصغر في العمر كثيرًا.

وأوضحت أنه لا يُسمح لأي من المرشحين بالصعود إلى المنصة ومعه ملاحظات أو مواد أخرى معدة، على الرغم من أنه سيتم إعطاؤهما قلمًا وورقة لتدوين الملاحظات، ولكن يبدو أن بايدن قد يقع في فخ زلات اللسان.

من المعروف أن المناظرة الأولى بين الاثنين في حملة 2020 كانت جامحة - وتذكرها مقاطعة ترامب المستمرة وبايدن الذي نفد صبره وهو يصرخ عليه: "هل تصمت يا رجل؟".

واعتبرت مقاطعات ترامب ضارة لحملته، ولكن حتى مع القيود المفروضة على الرئيس السابق، لكنه سيحاول تشتيت بايدن وانتهاك القواعد.

كان بايدن مترددًا في مهاجمة ترامب بسبب مشاكله القانونية التي لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك إدانته في نيويورك بـ 34 تهمة جنائية، على الرغم من أن الديمقراطيين كثفوا مؤخرًا إشاراتهم إلى ترامب باعتباره "مجرمًا مُدانًا".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه يمكن لبايدن أن يشن هجماته الخاصة على ترامب من خلال التحدث عن المحاكمات الجنائية أو القضايا الفيدرالية سواء تزوير الانتخابات أو التعامل السئ والاحتفاظ بالوثائق السرية.

وتابعت أن هذا الأمر قد ينقلب على بايدن الذي يواجه معاركه القانونية أيضًا بسبب نجله هانتر، الذي أُدين بثلاث تهم تتعلق بحيازته سلاحًا بشكل غير قانوني، ويستعد بايدن الأصغر لمحاكمة جنائية منفصلة بشأن محصلي الضرائب، من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام في كاليفورنيا.