الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح فرع التوثيق بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية من موقع
صورة أرشيفية من موقع الحادث

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، افتتاح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، والمُنشَأ بقرار المستشار عمر مروان - وزير العدل، رقم ٣٣٣٦ في ٢٤ يونيو الجاري.

افتتاح فرع التوثيق بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار أحمد عبداللطيف – أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي – مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار ساهر أنور – مدير وحدة شؤون الديوان العام، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والسادة المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

وفي ذات السياق، افتتح المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، عيادة التأمين الصحي والصيدلية الملحقة بها المخصصة للسيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

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