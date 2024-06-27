كوثر محمود: "البورد العربي للتمريض" يناقش اختصاص تمريض الكوارث والطوارئ

استأنفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، لليوم الثانى على التوالى، اجتماعات لجنة التدريب بالمجلس العلمي لإختصاصات التمريض والقبالة بالبورد العربى للتمريض.

وقالت محمود، إن الدكتور أحمد التودي مدير مكتب مصر للبورد العربي تابع اجتماعات المجلس العلمي للتمريض والقبالة بالبورد العربي، والتى ناقشت فى يومها الثانى دليل اختصاص تمريض الكوارث والطوارئ.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن اجتماع لجنة التدريب تطرق إلى الوحدات التدريبية للكوادر الطبية والتى شملت؛ إدارة الكارثة وخطة الإستجابة، الاستجابة والتأهب للكوارث، نظام قيادة الحوادث، التعاون متعدد التخصصات والدمج المجتمعى، بروتوكولات التواصل وإدارة المعلومات فى الكوارث، الجوانب النفسية للكوارث، الأخلاقيات فى الكوارث، والكوارث فى الميدان.

اجتماعات لجنة الامتحانات

وأشارت إلى أن اجتماعات لجنة الامتحانات بدأت منذ اليوم الخميس وستستمر حتى يوم الأحد المقبل 30 يونيو برئاسة الدكتورة ميرنا أبى عبد الله، ضومط رئيس المجلس العلمى بالبورد العربي، والتي رحبت بأعضاء لجنه التدريب وشاركت في مناقشات اجتماع اللجنة.

وقالت نائب رئيس البورد العربي، إنه تم دعوة قيادات التمريض بمصر وعمداء كليات التمريض الحكومية والخاصة، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس قطاع لجنة التمريض بالمجلس الاعلي للجامعات لمناقشة مزايا البورد العربي للتمريض العربي وتشجيع التمريض بمصر للإلتحاق بدراسته، وذلك بمقر النقابه العامه للتمريض.

أضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الدكتورة ميرنا أبى عبد الله ضومط ستقوم بشرح ألية الدراسة بالبورد العربى للتمريض لقيادات وعمداء التمريض، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس العلمي بالبورد العربي تحت إشراف مكتب مصر.

