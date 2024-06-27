الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوثر محمود: "البورد العربي للتمريض" يناقش اختصاص تمريض الكوارث والطوارئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استأنفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، لليوم الثانى على التوالى، اجتماعات لجنة التدريب بالمجلس العلمي لإختصاصات التمريض والقبالة بالبورد العربى للتمريض.

وقالت محمود، إن الدكتور أحمد التودي مدير مكتب مصر للبورد العربي تابع اجتماعات المجلس العلمي للتمريض والقبالة بالبورد العربي، والتى ناقشت فى يومها الثانى دليل اختصاص تمريض الكوارث والطوارئ.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن اجتماع لجنة التدريب تطرق إلى الوحدات التدريبية للكوادر الطبية والتى شملت؛ إدارة الكارثة وخطة الإستجابة، الاستجابة والتأهب للكوارث، نظام قيادة الحوادث، التعاون متعدد التخصصات والدمج المجتمعى، بروتوكولات التواصل وإدارة المعلومات فى الكوارث، الجوانب النفسية للكوارث، الأخلاقيات فى الكوارث، والكوارث فى الميدان.

اجتماعات لجنة الامتحانات

وأشارت إلى أن اجتماعات لجنة الامتحانات بدأت منذ اليوم الخميس وستستمر حتى يوم الأحد المقبل 30 يونيو برئاسة الدكتورة ميرنا أبى عبد الله، ضومط رئيس المجلس العلمى بالبورد العربي، والتي رحبت بأعضاء لجنه التدريب وشاركت في مناقشات اجتماع اللجنة.

txt

نقيب التمريض تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربى للتمريض

txt

كوثر محمود تستعرض استراتيجيات قيادة التمريض بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى

وقالت نائب رئيس البورد العربي، إنه تم دعوة قيادات التمريض بمصر وعمداء كليات التمريض الحكومية والخاصة، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس قطاع لجنة التمريض بالمجلس الاعلي للجامعات لمناقشة مزايا البورد العربي للتمريض العربي وتشجيع التمريض بمصر للإلتحاق بدراسته، وذلك بمقر النقابه العامه للتمريض.

أضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الدكتورة ميرنا أبى عبد الله ضومط ستقوم بشرح ألية الدراسة بالبورد العربى للتمريض لقيادات وعمداء التمريض، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس العلمي بالبورد العربي تحت إشراف مكتب مصر.
 

WhatsApp Image 2024-06-27 at 2.15.12 PM
WhatsApp Image 2024-06-27 at 2.15.12 PM
البورد العربي للتمريض التمريض البورد العربي تمريض الكوارث كليات التمريض مزايا البورد العربى

مواد متعلقة

متاح.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

خطة البرامج التدريبية المقدمة من هيئة الدواء للصيادلة خلال يوليو المقبل

تنسيق مدارس البترول 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

نقيب التمريض تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربى للتمريض

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور ممثلين عن شركات الصناعة

الصحة العالمية: ورشتى عمل بالإسماعيلية للتوعية بالتعامل مع المخاطر الكيميائية

"القومى للطفولة" يعقد اجتماعًا لمديرى برامج المجلس لمتابعة تنفيذ خطة العمل

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

أكلات تقوي الذاكرة.. نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد