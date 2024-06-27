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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السماح بالرحيل".. ندوة للتوعية بالصحة النفسية في بيت السناري

ندوة للتوعية بالصحة
ندوة للتوعية بالصحة النفسية في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، ندوة بعنوان "السماح بالرحيل" للتوعية بـ الصحة النفسية، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو من الساعة 7 مساءً وحتى 9 مساءً.

"السماح بالرحيل".. ندوة للتوعية بالصحة النفسية في بيت السناري

ويحاضر بالندوة عمار ياسر، الأخصائي النفسي، والذي سيأخذ المشاركين في رحلة نحو اكتشاف الذات والتحرر من القيود، واستكشاف أسرار التخلص من المشاعر السلبية لتحقيق الصحة النفسية.

وتناقش الندوة حياة الأشخاص العالقة في دوامة من المشاعر السلبية والتي لا تستطيع التخلص منها، وكيفية السماح للمشاعر بالرحيل لتحقيق السلام الداخلي، كما سيتعرف المشاركون بالندوة على:

فهم طبيعة المشاعر وكيف تؤثر على صحتنا النفسية.

تحديد المشاعر السلبية التي تعيق تقدمك في الحياة.

تقنيات عملية للسماح بالرحيل والتغلب على المشاعر المؤلمة.

كيفية بناء المرونة العاطفية والتعامل مع التحديات المستقبلية بثقة.

وأشار بيت السناري إلى أنه يمكنك الاستثمار في صحتك النفسية، من خلال المشاركة، فسيكون هذا الحدث تجربة تحويلية تمنحك الأدوات اللازمة للتعامل مع مشاعرك بفعالية، لتعلم فن السماح بالرحيل.

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عن بيت السناري الأثري

ويرجع تاريخ بيت السناري الأثري، لإبراهيم كتخدا السناري وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، وقد بني إبراهيم السناري، القصر، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، وفضل بناءه  في حي السيدة زينب.

ومع مجئ الحملة الفرنسية لمصر، تمت مصادرة المنزل عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر د.إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

ويقام على أرض بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، وغيرها من الفاعليات الثقافية التي تخدم أهل وسكان المنطقة.

بيت السناري السماح بالرحيل المشاعر السلبية الصحة النفسية ندوة السنارى

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