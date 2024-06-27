الباز: الحفاظ على ما تم إنجازه فى البلد "فريضة".. وهناك لجان تستغل الأزمة

حذر الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الانسياق وراء الدعوات لإثارة الفوضى، مؤكدًا أن الحل هو العمل على المشكلة وإيجاد الحلول لها.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"،:"البلد دي لو الناس متلمتش حوالين بعضها واشتغلت مع بعض لحل الأزمة، سيواجه هذا البلد فوضى لن يقدر عليها أحد".

وتابع: "تكلم عن أن الموجة الجاية مش مجرد ثورة، ولكن ستكون فوضى، وأنا بقول الكلام ده لأن هناك ناس بتخطط للكلام ده، هناك لجان وقنوات وأصوات إعلامية، عندنا 120 منشورًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتتكلم عن شخص اسمه أحمد فضل في الأسانسير 3 ساعات ومات".

وواصل: "إن حدثت فوضى لن يقدر عليها أحد، وإن استجابت الناس والله وهذا ليس للتخويف أو الترهيب، ولكن نحن أمام فريضة الحفاظ على ما تم إنجازه بفضل الشعب وقيادته، واستمرار البلد لن يتم إلا بوحدة أبنائه".

وناشد الباز الإعلام والقائمين عليه، بعدم عتاب الناس، قائلًا: "مش طول الوقت نهاجم الناس ونلوم عليها، وعلى الناس تصديق ما يقدم إليها خلال الإعلام، ولكن الإعلام الوطني وليس المعادي، لأن هناك رغبة في نشر أكبر قدر من الفوضى".