الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآلاف يشيعون جثمان قائد الإسماعيلي السابق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية، جثمان طارق الوحش، نجم الإسماعيلي السابق، ووالد عمر الوحش، لاعب الاتحاد السكندري، إلى مثواه الأخير، ظهر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض استمر لمدة ٣ سنوات، من مسجد المطافي بالإسماعيلية عقب أداء صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر الشهداء بمحافظة الإسماعيلية.

سبب وفاة نجم الإسماعيلي طارق الوحش 
وتوفي نجم الإسماعيلي السابق، بعد معاناته من مرض السرطان الذي استمر لمدة 3 سنوات، وتواجد نجم الدراويش على إثره خلال الأيام الماضية داخل مستشفى 30 يونيو.

وشهدت صلاة الجنازة حضور غفير من الأهالي، لتشييع كابتن طارق الوحش لمثواه الأخير وسط حالة من تحزن خيمت بين أهالي محافظة الإسماعيلية، وحضر العديد من قيادات محافظة الإسماعيلية التنفيذية والشعبية وكذلك عدد كبير منلاعبي الإسماعيلي الحاليين والسابقيين تشييع الجثمان حرصا منهم على توديع نجم الإسماعيلي السابق ومؤازرة عمر الحوش نجم الإسماعيلي السابق والاتحاد السكندري الحالي.

الإسماعيلي ينعى كابتن طارق الوحش 

وكتب حساب نادي الإسماعيلي الرسمي على فيسبوك: “ينعى نادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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