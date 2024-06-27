الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: تقرير "cnn" عن عالمية أزمة الكهرباء مش للضحك على الدقون أو للتبرير

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلام كان عليه دور في أزمة الكهرباء، مرددا: "الناس كدة كدة عندهم مشكلة في الإعلام عشان لو مقلتش اللي الناس عايزة تسمعه يبقى في حاجة مش مظبوطة".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أنا بلوم على بعض الزملاء اللي بتهاجم الناس، لأن المفروض أولا نوعي الناس ونعرفهم ونقول للناس دوركم ايه، من خلال وجهة نظرك وهيكون ده محل نقاش كمان لأن الوضع مبقاش زي زمان الناس مش مستنية الإعلام يقولها حاجة".

وتابع: "خلال الأيام اللي فاتت كان في اهتمام من الإعلام إنه يقولك إن أزمة الكهرباء مش أزمة مصرية خالصة، دي أزمة عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، ودي حقيقة، وعندنا دول زي الكويت بدرجة حرارتها واقتصادها ويتجهوا إلى تخفيف الأحمال يبقى فيها كلام تاني".

وواصل: "الناس هنا قالت آه الإعلام عايز يلبسنا العمة فنسكت عشان اللي عندنا عند غيرنا، ولكن ما يحدث حقيقي وعالمي، فعلا المقصود من ذلك توجيه العوامل النفسية وكنوع من أنواع الدمج الاجتماعي، عشان متحسش إنك لوحدك في الأزمة، ولتخفيف وطأة الأزمة".

وأوضح أن معرفة ما يحدث في العالم من أخبار يعزز الوعي، وعند وجود الأزمات، الإعلام لا يفتش عن الأزمات المتشابهة وهذا ما رأيناه من خلال شبكة "cnn"، مرددا: "هذه الأخبار مش للضحك على الدقون أو للتبرير ولكنها أداة من أدوات الإعلام، ولإعلامك أنك ليس بمفردك في الأزمة".

وناشد الباز الإعلام والقائمين عليه، بعدم عتاب الناس، قائلا: "مش طول الوقت نهاجم الناس ونلوم عليها، وعلى الناس تصديق ما يقدم إليها خلال الإعلام، ولكن الإعلام الوطني وليس المعادي لأن هناك رغبة في نشر أكبر قدر من الفوضى".

الكهرباء أزمة الكهرباء قطع الكهرباء الباز مش حسبة برمة تقرير CNN

مواد متعلقة

الخارجية الروسية تهدد ساسة الغرب: لن يستطيعوا الاختباء بالملاجئ إذا اندلع صراع نووى

روسيا: هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول لن يمر دون رد

المرصد الدولى للجوع: 14 منطقة فى السودان تواجه خطر المجاعة

مراسل القاهرة الإخبارية: انفجارات ضخمة فى رفح الفلسطينية و4 شاحنات غاز تدخل قطاع غزة

شهداء ونزوح لعشرات العائلات.. ماذا يحدث فى حى الشجاعية؟

الكرملين: روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على تصرفات الغرب

فصائل فلسطينية: استهدفنا غرفة قيادة الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ رجوم قصيرة المدى

وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين: لم نمنع إسرائيل وندعمها كاملا ضد حزب الله

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد