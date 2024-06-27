الباز: تقرير "cnn" عن عالمية أزمة الكهرباء مش للضحك على الدقون أو للتبرير

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلام كان عليه دور في أزمة الكهرباء، مرددا: "الناس كدة كدة عندهم مشكلة في الإعلام عشان لو مقلتش اللي الناس عايزة تسمعه يبقى في حاجة مش مظبوطة".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أنا بلوم على بعض الزملاء اللي بتهاجم الناس، لأن المفروض أولا نوعي الناس ونعرفهم ونقول للناس دوركم ايه، من خلال وجهة نظرك وهيكون ده محل نقاش كمان لأن الوضع مبقاش زي زمان الناس مش مستنية الإعلام يقولها حاجة".

وتابع: "خلال الأيام اللي فاتت كان في اهتمام من الإعلام إنه يقولك إن أزمة الكهرباء مش أزمة مصرية خالصة، دي أزمة عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، ودي حقيقة، وعندنا دول زي الكويت بدرجة حرارتها واقتصادها ويتجهوا إلى تخفيف الأحمال يبقى فيها كلام تاني".

وواصل: "الناس هنا قالت آه الإعلام عايز يلبسنا العمة فنسكت عشان اللي عندنا عند غيرنا، ولكن ما يحدث حقيقي وعالمي، فعلا المقصود من ذلك توجيه العوامل النفسية وكنوع من أنواع الدمج الاجتماعي، عشان متحسش إنك لوحدك في الأزمة، ولتخفيف وطأة الأزمة".

وأوضح أن معرفة ما يحدث في العالم من أخبار يعزز الوعي، وعند وجود الأزمات، الإعلام لا يفتش عن الأزمات المتشابهة وهذا ما رأيناه من خلال شبكة "cnn"، مرددا: "هذه الأخبار مش للضحك على الدقون أو للتبرير ولكنها أداة من أدوات الإعلام، ولإعلامك أنك ليس بمفردك في الأزمة".

وناشد الباز الإعلام والقائمين عليه، بعدم عتاب الناس، قائلا: "مش طول الوقت نهاجم الناس ونلوم عليها، وعلى الناس تصديق ما يقدم إليها خلال الإعلام، ولكن الإعلام الوطني وليس المعادي لأن هناك رغبة في نشر أكبر قدر من الفوضى".