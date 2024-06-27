الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مايا مرسى: 30 يونيو ثورة تصحيح المسار فى ملف تمكين المرأة المصرية

مايا مرسي
مايا مرسي

هنأت رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات وأمانته العامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم والمرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم الخميس، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح المسار في ملف تمكين المرأة المصرية، حيث فتحت لها عصرا ذهبيا بدأ مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وقالت إن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال العقد الأخير، مضيفة أن ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

وشددت رئيسة المجلس على أن الإرادة السياسية الحقيقية هي المحرك الأساسي والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود في ملف تمكين المرأة، سواء بإقرار قوانين وتشريعات وسياسات داعمة لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات.

 الإرادة السياسية

وأوضحت أنه بفضل هذه الإرادة السياسية غير المسبوقة تم صهر جميع الأبواب الحديدية التي كانت موصدة أمام أحلام وطموحات المرأة المصرية لسنوات وعقود طويلة وأصبحت تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة محليًا ودوليًا خلال العقد الأخير، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة موضع إعجاب وإشادات عالمية.

وتابعت "أصبحت المرأة المصرية تحلم دون حواجز وتعمل دون كلل لثقتها التي ليس لها حدود في رئيس يقدر المرأة ويمكنها ويضع قضاياها في قلبه وعقله وما زال يحلم لها بالمزيد".

txt

مايا مرسى تلتقى وفد جامبيا للتعريف بجهود مصر فى مجال القضاء على ختان الإناث

txt

مايا مرسى: قد تواجه المرأة موجة هجمات جديدة للحد من تقدمها

وأكدت أن المرأة المصرية عانت الكثير خلال فترة حكم الإخوان، وكان التهميش والإقصاء والتمييز والظلم هي السمات التي رسمت تلك المعاناة؛ حيث تعرضت حقوقها ومكتسباتها إلى ردة بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام في ملف تمكين المرأة قبل عام 2011.

وأوضحت أن طبيعة المرأة المصرية العظيمة الجسورة القوية أبت أن تتنازل عن حق واحد من حقوقها، ودافعت عن وطنها، وثارت في وجه العدو المغتصب في مشاهد مهيبة في ثورة 30 يونيو في مشاهد لن ينساها تاريخ الوطن، أثبتن خلالها أن النساء هن من يصنعن التاريخ بحق، وهن حارسات الوطن.

المجلس القومي للمرأة المرأة ثورة 30 يونيو المرأة المصريه الإرادة السياسية

مواد متعلقة

تراجع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية

"30 يونيو.. إرادة شعب".. الحفاظ على الهوية وصون المقدرات إنجازات الثقافة في 10 سنوات

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. 10 سنوات من الإنجازات في الإسكان بالمحافظات

وكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية: انضمام مصر سيكون "علامة فارقة"

"30 يونيو.. إرادة شعب".. تطوير شامل للمنظومة الصحية خلال 10 سنوات

معمل الصحة الحيوانية يستقبل وفد خبراء دوليين من منظمة الـ"فاو"

سفير سلوفينيا يشيد بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

"الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" والأمم المتحدة يدعما المشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد